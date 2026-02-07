R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t a c c o , s e n z a p r e c e d e n t i , a t e s t a b a s s a d e l l e C a m e r e p e n a l i a l l a c o r t e d i C a s s a z i o n e m a c c h i a l a t r a d i z i o n e l e g a t a a i p r i n c i p i l i b e r a l i e a l l o s t a t o d i d i r i t t o d i q u e l l a a s s o c i a z i o n e . N e s s u n g a r a n t i s m o p u ò b a s a r s i s u l l a d e l e g i t t i m a z i o n e d e l l ’ o r d i n e g i u d i z i a r i o e d i u n p r e s i d i o d e l l o s t a t o d i d i r i t t o c o m e l a S u p r e m a c o r t e i n p a r t i c o l a r e . N e l c a s o , n o n s i c o n t e s t a , i n f a t t i , l a s e n t e n z a m a l a C o r t e s u p r e m a i n q u a n t o t a l e . P e r q u a n t o r i g u a r d a B i g n a m i i n v e c e n e s s u n a m a c c h i a . E ' n o t o , i n f a t t i , c o m e s u l n e r o l e m a c c h i e n o n s i v e d a n o . S i a t t e n d e u n a p r e s a d i d i s t a n z a d a l l a S i n i s t r a p e r i l s ì d a t a l a d i m o s t r a t a a t t e n z i o n e a l l e f o r m e e a l l o s t i l e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e d e s p o n e n t e P d , A n d r e a O r l a n d o .