R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a g i u s t i z i a n e g a t a c h e c e l e b r i a m o o g g i r i c o r d a u n a g i o r n a t a d e l 1 9 9 4 i n c u i n e i c o n f r o n t i d i S i l v i o B e r l u s c o n i l a g i u s t i z i a v e n n e d e v i a t a i n f a v o r e d i u n a s p e t t a c o l a r i z z a z i o n e t o t a l m e n t e e s t r a n e a a l d i r i t t o . È l a s t e s s a d e v i a z i o n e c h e h a f a t t o n a s c e r e i l p r o c e s s o m e d i a t i c o c h e F o r z a I t a l i a c o m b a t t e d a a l l o r a . U n a d e v i a z i o n e d e l s i s t e m a c h e c o n t i n u a a m o s t r i f i c a r e e r o v i n a r e m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e p o i v e n g o n o p r o s c i o l t e o a s s o l t e d a t u t t e l e a c c u s e . N e l l a m e m o r i a d i q u e l 2 1 n o v e m b r e 1 9 9 4 c i r i t r o v i a m o o g g i a s o s t e n e r e l e r a g i o n i d e l S ì d i u n a b a t t a g l i a r e f e r e n d a r i a c h e , u n a v o l t a v i n t a , c o n t r i b u i r à i n m a n i e r a d e c i s a a c r e a r e i p r e s u p p o s t i p e r u n a g i u s t i z i a g i u s t a ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a G i o r g i o M u l è .