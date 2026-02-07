R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C o n i l r i s p e t t o d o v u t o - l o s t e s s o r i s p e t t o c h e s p e s s o l a t i t a q u a n d o d i v e r s i m a g i s t r a t i s i r i v o l g o n o a i p o l i t i c i - s e g n a l o a l P r i m o P r e s i d e n t e d e l l a C a s s a z i o n e , c h e s i a d o m b r a p a r l a n d o d i ' i l l a z i o n i n o n t o l l e r a b i l i s u l p i a n o p e r s o n a l e n e i c o n f r o n t i d e i g i u d i c i ' , c h e p u r t r o p p o n o n è u n ’ i l l a z i o n e s e g n a l a r e c h e u n g i u d i c e d e l c o l l e g i o c h i a m a t o a p r o n u n c i a r s i s u a r g o m e n t i l e g a t i a l r e f e r e n d u m s i a a p e r t a m e n t e s c h i e r a t o d a l l a p a r t e d e l N o " . L o d i c h i a r a G i o r g i o M u l è d i F i . " C o s ì c o m e u n a l t r o g i u d i c e n e a b b i a a p e r t a m e n t e c r i t i c a t o a l c u n i p u n t i c o s ì c o m e u n a l t r o a n c o r a a b b i a r a p p r e s e n t a t o i n P a r l a m e n t o c o n r u o l i d i g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à i l p a r t i t o c h e p i ù f e r o c e m e n t e a v v e r s a l e r a g i o n i d i S ì . S o n o f a t t i , n o n i l l a z i o n i . E s i c c o m e u n i n d i z i o è u n i n d i z i o , d u e i n d i z i s o n o u n a c o i n c i d e n z a , m a t r e i n d i z i f a n n o u n a p r o v a , p e r m e t t e r à i l S i g n o r P r i m o P r e s i d e n t e d e l l a C a s s a z i o n e d i p o t e r l i b e r a m e n t e p e n s a r e c h e q u e i g i u d i c i b e n e a v r e b b e r o f a t t o a d a s t e n e r s i d a l g i u d i c a r e u n a m a t e r i a s u l l a q u a l e h a n n o u n p r e - g i u d i z i o " .