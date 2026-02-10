R o m a , 1 0 f e b . A d n k r o n o s ) - " D o p o l o s c h i a f f o d e l g o v e r n o e d e l l a m a g g i o r a n z a a l l a C a m e r a , a l S e n a t o c i r i p r o v i a m o : c o i c o l l e g h i d e l g r u p p o P D i n C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i a b b i a m o p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o a l D L E l e z i o n i p e r g a r a n t i r e i l v o t o a i f u o r i s e d e p e r i l r e f e r e n d u m d e l 2 2 e 2 3 m a r z o . S a r à u n b a n c o d i p r o v a p e r l a d e s t r a . C o n t i n u e r a n n o a i n v e n t a r e i n e s i s t e n t i s c u s e t e c n i c h e p e r i m p e d i r e a m i l i o n i d i c i t t a d i n e e c i t t a d i n i d i v o t a r e o f i n a l m e n t e s i l i b e r e r a n n o d e l l a p a u r a d i u n v o t o n o n a d d o m e s t i c a b i l e e a p p r o v e r a n n o i l n o s t r o e m e n d a m e n t o ? ” . C o s ì s u i s o c i a l i l s e n a t o r e P d , M a r c o M e l o n i .