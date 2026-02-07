R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i G a l e a z z o B i g n a m i , c o l m e d i a r r o g a n z a e p r o v e r b i a , c o n f e r m a n o l ’ o b i e t t i v o d e l l a m o d i f i c a c o s t i t u z i o n a l e s o t t o p o s t a a l v o t o r e f e r e n d a r i o : a d d o m e s t i c a r e l a m a g i s t r a t u r a l i b e r a e i n d i p e n d e n t e , s o t t o m e t t e r l a a l p o t e r e p o l i t i c o , p u n i r e i r e p r o b i c o n o d i o s e l i s t e d i p r o s c r i z i o n e , c o n c e n t r a r e i l p o t e r e s u u n a s o l a p e r s o n a . U n d i s e g n o e v e r s i v o d e l l ’ o r d i n e c o s t i t u z i o n a l e f o n d a t o s u l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i . G l i i t a l i a n i n o n v o g l i o n o t o r n a r e i n d i e t r o d i 1 0 0 a n n i , e p e r q u e s t o i l 2 2 e 2 3 m a r z o d i r a n n o n o ” . C o s ì i n u n a n o t a i l S e n a t o r e P d , M a r c o M e l o n i .