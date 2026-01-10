R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o p e r i l s ì , è l a p o s i z i o n e s t o r i c a d e l l a c o m u n i t à s o c i a l i s t a ” . C o s ì E n z o M a r a i o , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i A v a n t i P s i i n t e r v i e n e s u l t e m a r e f e r e n d u m e g i u s t i z i a . “ N o n c i c o n v i n c e l a r i f o r m a d e l G o v e r n o M e l o n i e d e l m i n i s t r o N o r d i o m a d a s e m p r e - s p i e g a - c i b a t t i a m o p e r l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e q u e s t o c i s p i n g e a d i r e s ì . C o n d u r r e m o q u e s t a b a t t a g l i a c o e r e n t i a l l a n o s t r a s t o r i a e c o e r e n t i c o n l ’ o b i e t t i v o d i a l l a r g a r e i c o n f i n i d e l c e n t r o s i n i s t r a . S o b e n e c h e n e l c e n t r o s i n i s t r a l ’ o r i e n t a m e n t o è a l t r o m a e s i s t e , n e l c a m p o p r o g r e s s i s t a e n e l l a s o c i e t à c i v i l e , u n a s e n s i b i l i t à d i v e r s a e d a q u e s t a v o g l i a m o d a r e v o c e e r a p p r e s e n t a n z a ” . “ H o c h i e s t o a B o b o C r a x i d i p r o m u o v e r e l e i n i z i a t i v e d e l c o m i t a t o ‘ A v a n t i è s ì ’ , c i s a r à a n c h e L u i g i P e r i f a n o , e d i c o n t r i b u i r e a f a r e s i n t e s i d e l l e d i v e r s e p o s i z i o n i d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a . V o g l i a m o u n i r e e n o n d i v i d e r e , v o g l i a m o e v i t a r e c h e l a d e s t r a p i ù p o p u l i s t a d i v e n t i u n i c o r i f e r i m e n t o d e l l ’ u n i v e r s o g a r a n t i s t a . I n t e n d i a m o , e s a r à i l n o s t r o c o n t r i b u t o , f a v o r i r e u n d i b a t t i t o n e l m e r i t o e c h e e v i t i d i d i v e n t a r e u n a t t a c c o a l l a m a g i s t r a t u r a . I n q u e s t a d i r e z i o n e , p r i m o f r a l e f o r z e p o l i t i c h e , a b b i a m o r i v o l t o u n a p p e l l o a l C a p o d e l l o S t a t o . L a s u a a u t o r e v o l e z z a e g u i d a p o t r a n n o e s s e r e e l e m e n t o d i e q u i l i b r i o e c o s t r u t t i v o i n v i t o a l l e f o r z e p o l i t i c h e ” .