R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c o s a s t u p e f a c e n t e d i c e r t a s i n i s t r a è l a c a p a c i t à d i s p a r a r e g i u d i z i a d e s t r a e m a n c a i n c u r a n t i d e l f a t t o c h e n e s s u n o g l i e l i c h i e d a . P e r c h i u d e r e l a s e t t i m a n a m a n c a v a s o l o i l p r o d e L a n d i n i c h e , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l s u o l i b r o , s e n e e s c e c o n u n ' B e r l u s c o n i e r a u n s i g n o r e r i s p e t t o a c h i o g g i c i g o v e r n a ' . A n c o r a u n a v o l t a i l v u o t o d i i d e e p o l i t i c h e d e g n e d i t a l n o m e , m a l d e s t r a m e n t e c o p e r t o c o n i l c o n s u e t o a t t a c c o a l l e p e r s o n e . E v i t i a m o d i m e t t e r c i a l s u o l i v e l l o ; a l t r i m e n t i b a s t e r e b b e r i c o r d a r g l i c h e o g g i , a l s u o c o s p e t t o , i l a v o r a t o r i e i c i t t a d i n i p r o v a n o n o s t a l g i a p e r L u c i a n o L a m a , B r u n o T r e n t i n , G i o r g i o B e n v e n u t o , B r u n o S t o r t i , P i e r r e C a r n i t i e F r a n c o M a r i n i ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a P a o l a M a n c i n i .