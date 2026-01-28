R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " G o v e r n o e m a g g i o r a n z a h a n n o b o c c i a t o t u t t i g l i e m e n d a m e n t i d e l l e o p p o s i z i o n i s u l v o t o f u o r i s e d e p e r i l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . U n a s c e l t a c h e r e n d e e v i d e n t e c o m e i l g o v e r n o a b b i a p a u r a d e l l a d e m o c r a z i a e d e i d i r i t t i , e d é u n o s c h i a f f o a t u t t i q u e i m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e l a v o r a n o e s t u d i a n o f u o r i d a l l a r e g i o n e d i r e s i d e n z a ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , f i r m a t a r i o d e l p r i m o e m e n d a m e n t o d e p o s i t a t o i n c o m m i s s i o n e s u l v o t o f u o r i s e d e i n v i s t a d e l r e f e r e n d u m d e l 2 2 - 2 3 m a r z o . “ T r a l ’ a l t r o , c o n q u e s t o v o t o , g o v e r n o e m a g g i o r a n z a c o n t r a d d i c o n o l o r o s t e s s i : d a p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p r o m o t o r e d e l r e f e r e n d u m s u l l a c i t t a d i n a n z a a v e v o i n c o n t r a t o a P a l a z z o C h i g i c o n i c o m i t a t i d e g l i a l t r i r e f e r e n d u m i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o P i a n t e d o s i e i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o M a n t o v a n o e a v e v a m o o t t e n u t o p e r l a p r i m a v o l t a n e l n o s t r o P a e s e l a p o s s i b i l i t à d i e s e r c i t a r e i l v o t o f u o r i s e d e n o n s o l o p e r g l i s t u d e n t i m a a n c h e p e r i l a v o r a t o r i , o l t r e c h e p e r m o t i v i d i c u r a " , s p i e g a M a g i . " L ’ e m e n d a m e n t o r i c a l c a v a e s a t t a m e n t e q u a n t o i l g o v e r n o a v e v a a t t u a t o p e r i r e f e r e n d u m d e l g i u g n o s c o r s o . P e r q u e s t o é i n c o m p r e n s i b i l e i l m o t i v o p e r c u i g o v e r n o e m a g g i o r a n z a h a n n o v o t a t o n o . P e r a l t r o a d d u c e n d o i l f a t t o c h e n o n c i s o n o t e m p i t e c n i c i : e a l l o r a p e r c h é a v e v a n o e s c l u s o i l v o t o f u o r i s e d e g i à q u a n d o h a n n o s c r i t t o i l d e c r e t o ? U n a f o l l i a a n t i d e m o c r a t i c a , n o n c h é l ’ e n n e s i m a c o n t r a d d i z i o n e d i q u e s t a d e s t r a ” , c o n c l u d e M a g i .