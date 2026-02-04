R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L e g g o c o n s t u p o r e c h e d i v e r s i e s p o n e n t i p o l i t i c i , t a l u n i p e r s i n o i s c r i t t i a l n o s t r o p a r t i t o , a c c u s a n o i l P d d i ‘ a c c o m u n a r e c h i v o t a S I a i f a s c i s t i ’ , e d u n q u e d i f a r e u n a p o l e m i c a p o l i t i c a d i b a s s o l i v e l l o , p o c o e l e g a n t e " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l P d M a r c o M e l o n i a p r o p o s i t o d e l l a c a m p a g n a s o c i a l p e r i l r e f e r e n d u m . " N o n m i p a r e c h e c o s t o r o a b b i a n o c r i t i c a t o a l t r e t t a n t o s e v e r a m e n t e l a p r o p a g a n d a , q u e s t a s ì b e c e r a e m e n z o g n e r a , d e l l a d e s t r a d i F d I , s e c o n d o l a q u a l e i c r i m i n a l i c h e h a n n o p e s t a t o g l i a g e n t i d i p o l i z i a a T o r i n o s a r e b b e r o s o s t e n i t o r i d e l N O - p r o s e g u e M e l o n i - . A l c o n t r a r i o , i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s i è l i m i t a t o a f a r r i l e v a r e - e a c o m u n i c a r e a g l i e l e t t o r i , c o m e è d e l t u t t o n a t u r a l e - i l f a t t o c h e i l p i a n o p i d u i s t a d i s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e d i d e m o l i z i o n e d e l l ’ o r g a n o d i a u t o g o v e r n o d e l l a m a g i s t r a t u r a s i a s o s t e n u t o , o l t r e c h e d a p e r s o n a g g i c o m e C e s a r e P r e v i t i , d a i f a s c i s t i d i C a s a P o u n d , i q u a l i s o s t e n g o n o p u b b l i c a m e n t e i l S I a l r e f e r e n d u m " . " C a p i s c o c h e l ’ a c c o s t a m e n t o s i a a n t i p a t i c o e i m b a r a z z i i s o s t e n i t o r i d e l S I c h e p e n s a n o d i p o t e r s o s t e n e r e q u e s t a r i f o r m a e v e r s i v a d e l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i s e n z a c h e n e s s u n o p o s s a o s a r e c r i t i c a r l i , m a e s s o c o r r i s p o n d e e s a t t a m e n t e e s e m p l i c e m e n t e a l l a v e r i t à " , c o n c l u d e M e l o n i .