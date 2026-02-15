R o m a , 1 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a s i n i s t r a a t t a c c a i l m i n i s t r o N o r d i o p e r a v e r r i c h i a m a t o u n ’ e s p r e s s i o n e u s a t a i n p a s s a t o d a l p r o c u r a t o r e D i M a t t e o . I n s o m m a , t u t t o p u r d i a l i m e n t a r e l a p o l e m i c a . L o s t e s s o N o r d i o h a t r a l ’ a l t r o c h i a r i t o i l s e n s o d e l l e s u e p a r o l e , c h e n o n e r a n o e n o n v o l e v a n o e s s e r e o f f e n s i v e n e i c o n f r o n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a , s i e v i t i n o q u i n d i i n u t i l i s t r u m e n t a l i z z a z i o n i " . L o d i c e M a u r i z i o L u p i . " S u l r e f e r e n d u m è n e c e s s a r i o c o n f r o n t a r s i n e l m e r i t o , c o n u n d i b a t t i t o s e r i o e r e s p o n s a b i l e , e v i t a n d o s c a m b i d i a c c u s e e s l o g a n d a u l t r a s c h e c r e a n o s o l o c o n f u s i o n e . A b b a s s i a m o t u t t i i t o n i e a p p r o f i t t i a m o d e l l e u l t i m e s e t t i m a n e p r i m a d e l v o t o p e r s p i e g a r e a g l i i t a l i a n i c o s a p r e v e d e l a r i f o r m a , a n d a n d o a i c o n t e n u t i , p o i s a r a n n o l o r o a d e c i d e r e . N o n è p o s s i b i l e c h e o g n i v o l t a c h e i n I t a l i a s i d i s c u t e d i u n a r i f o r m a i l c o n f r o n t o a s s u m a t o n i a p o c a l i t t i c i ” , a g g i u n g e i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i .