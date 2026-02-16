R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l g r u p p o d e l P d a l S e n a t o , p r i m i f i r m a t a r i i c o m p o n e n t i d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a , A l f r e d o B a z o l i , F r a n c o M i r a b e l l i , A n n a R o s s o m a n d o e W a l t e r V e r i n i , h a p r e s e n t a t o u n a i n t e r r o g a z i o n e a l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a s u l l a l e t t e r a i n v i a t a a l l ’ A n m d a l l a C a p o d i G a b i n e t t o d e l M i n i s t r o G i u s i B a r t o l o z z i a l l ’ A n m r i g u a r d a n t e i f i n a n z i a m e n t i d e l C o m i t a t o p e r i l N o . N e l l ’ i n t e r r o g a z i o n e s i c h i e d e " s u l l a b a s e d i q u a l e p r e s u p p o s t o g i u r i d i c o i l M i n i s t r o i n i n d i r i z z o r i t e n g a d i p o t e r s o l l e c i t a r e l a p u b b l i c a z i o n e d e i n o m i n a t i v i d i p r i v a t i c i t t a d i n i c h e a b b i a n o e f f e t t u a t o d o n a z i o n i a u n c o m i t a t o r e f e r e n d a r i o a u t o n o m o ; s e i l M i n i s t r o i n i n d i r i z z o n o n r i t e n g a c h e t a l e i n i z i a t i v a p o s s a c o n f i g u r a r e u n ’ i n d e b i t a p r e s s i o n e n e i c o n f r o n t i d i u n s o g g e t t o a s s o c i a t i v o p r i v a t o e d e i c i t t a d i n i c h e e s e r c i t a n o i l p r o p r i o d i r i t t o d i p a r t e c i p a z i o n e p o l i t i c a ; q u a l i i n i z i a t i v e i n t e n d a a s s u m e r e p e r g a r a n t i r e i l p i e n o r i s p e t t o d e l l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a e d e l l a l i b e r a p a r t e c i p a z i o n e d e i c i t t a d i n i a l c o n f r o n t o d e m o c r a t i c o , e v i t a n d o o g n i f o r m a d i i n t e r f e r e n z a o d e l e g i t t i m a z i o n e ” .