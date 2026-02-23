R o m a , 2 3 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - N o n u n o s c o n t r o p o l i t i c o m a u n ’ o c c a s i o n e ( r a r a ) d i e n t r a r e n e l m e r i t o d i u n a r i f o r m a c o m e q u e l l a t a r g a t a N o r d i o s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e i l s o r t e g g i o d e i m a g i s t r a t i n e l C s m : i n v i s t a d e l R e f e r e n d u m G i u s t i z i a d e l 2 2 - 2 3 m a r z o 2 0 2 6 i l C l u b d e ' I l S u s s i d i a r i o . n e t ' - a s s i e m e a l C o m i t a t o M ’ I m p e g n o e a l l a L i b e r a A s s o c i a z i o n e F o r e n s e - p r o p o n e u n i n c o n t r o d a l t i t o l o ' C a p i r e p e r s c e g l i e r e : S ì e N o s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e ' p e r d i s c u t e r e e d e n t r a r e n e l m e r i t o d e l l e d i v e r s e p o s i z i o n i r i s p e t t o a l l a r i f o r m a d e l G o v e r n o M e l o n i . L ’ i n c o n t r o s i t e r r à a l l ’ A n g e l i c u m d i M i l a n o i n P i a z z a d i S a n t ’ A n g e l o 2 i l p r o s s i m o m a r t e d ì 2 4 f e b b r a i o , a l l e 2 0 . 4 5 c o n l a p o s s i b i l i t à d i p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e a l c o n f r o n t o , c o n p o s s i b i l i t à a n c h e d i i n v i a r e l a p r o p r i a d o m a n d a d a p o r r e a g l i o s p i t i r e l a t o r i . M o d e r a n o i g i o r n a l i s t i E n r i c o C a s t e l l i e d E l e o n o r a R o s s i , c o n g l i i n t e r v e n t i p r e v i s t i d i L u c i a n o V i o l a n t e , e x P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e P r e s i d e n t e d i ' F u t u r i P r o b a b i l i ' ; A r m a n d o S p a t a r o , e x m a g i s t r a t o e g i u r i s t a ; E n r i c o M o r a n d o , P r e s i d e n t e d i L i b e r t à E g u a l e ; P a o l o T o s o n i , a v v o c a t o p e n a l i s t a . M e n t r e i l d i b a t t i t o p o l i t i c o s e m b r a e n t r a t o i n u n a p r e v e d i b i l e m a p o c o p r o m e t t e n t e ' b a t t a g l i a i d e o l o g i c a ' t r a a l c u n i s o s t e n i t o r i d e l S ì e d e l N o a l l a r i f o r m a N o r d i o , l a l u n g a c a m p a g n a e l e t t o r a l e v e r s o i l R e f e r e n d u m G i u s t i z i a m e r i t a u n a p p r o f o n d i m e n t o c h e v a d a o l t r e g l i s c h i e r a m e n t i : n e l l ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o d a I l S u s s i d i a r i o s i c e r c h e r à d i a s s o l v e r e e n t r a m b i i c o m p i t i , c o m p r e n d e n d o s i a a l i v e l l o b a s i c o c o s a d a v v e r o c ’ è i n g i o c o n e l l a v o t a z i o n e n a z i o n a l e s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e p e r l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e ( t r a m a g i s t r a t i g i u d i c a n t i e r e q u i r e n t i ) , s i a e n t r a n d o n e l m e r i t o d e l l a v i c e n d a p o l i t i c a c h e p r e c e d e i l d i b a t t i t o o g g i i p e r - p o l a r i z z a t o s u l R e f e r e n d u m . L e r a g i o n i d e l S ì e d e l N o , i l t e m a d e l d o p p i o C s m c o m e l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n a n u o v a A l t a C o r t e D i s c i p l i n a r e , f i n o a l s o r t e g g i o p e r l a c o m p o s i z i o n e d e l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d i M a g i s t r a t u r a , s e n z a d i m e n t i c a r e l ’ a s s e c e n t r a l e d e l l a r i f o r m a : l a m o d i f i c a d e l l e f u n z i o n i d u r a n t e l a c a r r i e r a d i p m e g i u d i c i . D i q u e s t o e m o l t o t r a t t e r à l ’ i n c o n t r o d e I l S u s s i d i a r i o . n e t , m o s t r a n d o l e p o s i z i o n i d i e m i n e n t i g i u r i s t i a f a v o r e o c o n t r a r i a l l a r i f o r m a N o r d i o , c e r c a n d o d i c o m p r e n d e r e a f o n d o p e r c h é p o l i t i c a e m a g i s t r a t u r a s i s o n o d i v i s e a l l o r o i n t e r n o s u l l e s i n g o l e n o v i t à i n t r o d o t t e d a l l a l e g g e g i à a p p r o v a t a i n P a r l a m e n t o . D a G r a t t e r i a D i P i e t r o , d a l l ’ A N M a l l ’ U n i o n e C a m e r e P e n a l i , d a l C a m p o l a r g o a l C e n t r o d e s t r a : l e d i v i s i o n i s o n o t a n t e , m a m e r i t a n o d i e s s e r e a p p r o f o n d i t e p e r c a p i r e r e a l m e n t e c o s a p o t r e b b e c a m b i a r e i n I t a l i a ( e c o s a n o ) c o n l a r i f o r m a s u l l a G i u s t i z i a , o c o n l a s u a e v e n t u a l e b o c c i a t u r a .