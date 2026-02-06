R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " V o t e r ò N o , c o m e h o s p i e g a t o , e n o n p e r c h é t e m a l ’ a v v e n t o d e l f a s c i s m o o l a p r e s a d i c o n t r o l l o d e l g o v e r n o s u l l a m a g i s t r a t u r a . V o t e r ò N o p e r c h é p e n s o c h e l a r i f o r m a – c h e f a d e i p m u n a c o r p o r a z i o n e s e p a r a t a e d e l t u t t o a u t o r i f e r i t a , c o m e h a s p i e g a t o L u c i a n o V i o l a n t e – f i n i s c a p e r a c c e n t u a r n e l a v o c a z i o n e a c c u s a t o r i a e p o l i z i e s c a . P e g g i o r i c i o è l e c o s e , d a l p u n t o d i v i s t a d e l g a r a n t i s m o " . L o h a d e t t o G i o r g i o G o r i n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a D i r e z i o n e P d . " C i ò d e t t o , t r o v o i n a c c e t t a b i l e c h e s i f a c c i a p a s s a r e d a t r a d i t o r e , c o l l u s o c o l n e m i c o , c h i i n v e c e – d e l n o s t r o c a m p o o p a r t i t o – v o t e r à S ì . B a s t e r e b b e l a s t o r i a e l ’ a u t o r e v o l e z z a d i a l c u n i s o s t e n i t o r i d e l l a r i f o r m a - A u g u s t o B a r b e r a p e r t u t t i - p e r d o v e r r i c o n o s c e r e l e g i t t i m i t à a n c h e a q u e s t a p o s i z i o n e , s e n z a p o s s i b i l i t à d i a n a t e m i . E i n v e c e s i a m o a n c o r a a ' c h i m i n a l ’ u n i t à d e l p a r t i t o a i u t a l a d e s t r a ' . P e g g i o : s i a m o a r r i v a t i a d a c c u s a r e c h i v o t a S ì d i a c c o m p a g n a r s i c o n i f a s c i s t i , d i e s s e r e c i o è n e m i c o d e l l a C o s t i t u z i o n e , a l p a r i d e i f a s c i s t i . " I o n o n s o c o m e s i a n a t a q u e s t a i d e a . C o m e c i s i s i a c o n v i n t i d e l l ’ u t i l i t à d i u s a r e q u e s t i a r g o m e n t i e q u e s t i t o n i . I l m i o p a r e r e – d a s o s t e n i t o r e d e l N o , d a p e r s o n a i m p e g n a t a p e r c h é v i n c a i l N o – è c h e s i a i n v e c e u n e r r o r e . P e n s o c h e c o s ì s i f a c c i a n o m o l t i d a n n i , c h e s i m i n i n o l e r a g i o n i d e l n o s t r o s t a r e i n s i e m e e s i f a c c i a u n g r a n d e r e g a l o a i n o s t r i a v v e r s a r i " .