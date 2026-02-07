R o m a , 7 f e b g . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a g g i o r a n z a e i l g o v e r n o c o n t i n u a n o a d i m o s t r a r e u n ’ i r r e s p o n s a b i l i t à g r a v e e p r e o c c u p a n t e . A n c h e n e l g i o r n o i n c u i l ’ u n i c a c o s a c h e a v r e b b e r o d o v u t o f a r e è c h i e d e r e s c u s a a l P a e s e , s c e l g o n o i n v e c e d i c o n t i n u a r e a d a t t a c c a r e l a m a g i s t r a t u r a , a l i m e n t a n d o u n o s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e s e n z a p r e c e d e n t i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e m o c r a t i c o n e l l a C o m m i s s i o n e g i u s t i z i a d e l l a C a m e r a , F e d e r i c o G i a n a s s i . " I l r e f e r e n d u m è s t a t o g e s t i t o p o l i t i c a m e n t e , c o n s t r a p p i e f o r z a t u r e e v i d e n t i . I l g o v e r n o h a u t i l i z z a t o q u e s t o p a s s a g g i o d e l i c a t o p e r c r e a r e c o n f u s i o n e e t e n s i o n e , a n z i c h é g a r a n t i r e t r a s p a r e n z a e c o r r e t t e z z a d e m o c r a t i c a . U n a s c e l t a c h e r i s c h i a d i p r o d u r r e i n c i d e n t i e d i m i n a r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l e i s t i t u z i o n i " . " A v r e b b e r o d o v u t o r i s p e t t a r e i t e m p i . I n v e c e h a n n o s c e l t o d i c o r r e r e , f o r z a n d o l e p r o c e d u r e e s c l u s i v a m e n t e p e r i n s e g u i r e i l t o r n a c o n t o p o l i t i c o d e l v o t o i m m e d i a t o . U n a f r e t t a c h e p e r a l t r o i m p e d i r à a m i l i o n i d i c i t t a d i n e e c i t t a d i n i f u o r i s e d e d i e s e r c i t a r e p i e n a m e n t e i l p r o p r i o d i r i t t o d i v o t o . M a g l i i t a l i a n i h a n n o c a p i t o e i l 2 2 e 2 3 m a r z o d i f e n d e r a n n o a u t o n o m i a e i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a , v o t e r a n n o p e r l a d i f e s a d e l l a C o s t i t u z i o n e ” .