R o m a , 2 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - A l r e f e r e n d u m " i o v o t o s ì , è l a m i a s t o r i a d i 3 0 a n n i . M a i o p o s s o d i r e c h e i l r e f e r e n d u m n o n è c o n t r o q u a l c u n o , v o i n o n l o p o t e r e d i r e " . L o h a d e t t o R o b e r t o G i a c h e t t i a l l a C a m e r a r i v o l g e n d o s i a l m i n i s t r o C a r l o N o r d i o , i n a u l a p e r c o m u n i c a z i o n i s u l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a G i u s t i z i a . " D a l g i o r n o i n c u i a v e t e f a t o q u e s t a r i f o r m a l ' a v e t e u t i l i z z a t a d i s t o r c e n d o l a p e r d a r e r a n d e l l a t e a q u a l u n q u e d e c i s i o n e d e i m a g i s t r a t i c h e n o n v i a n d a v a b e n e , d a D e l m a s t r o a l l ' A l b a n i a , d a l l a f a m i g l i a n e l b o s c o a q u a l u n q u e a l t r a c o s a . C o s ì r i s c h i a t e d i a m m a z z a r e i l r e f e r e n d u m t r a v i s a n d o c o m p l e t a m e n t e u n a g i u s t a b a t t a g l i a " , h a a g g i u n t o i l d e p u t a t o d i I v .