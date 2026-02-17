R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ D i c o a l p r e s i d e n t e G r o s s o c h e d i g r o s s o c ’ è i l s u o a p p r o c c i o e q u i v o c o . C i d i c e c h e l o s t a t u t o d e l C o m i t a t o s u l r e f e r e n d u m d e l l ’ A n m è p u b b l i c o . E c i m a n c h e r e b b e p u r e . M i c a h a n n o c o s t i t u i t o u n a s e t t a s e g r e t a . M a è s u i s o l d i c h e G r o s s o f a o r e c c h i e d a m e r c a n t e . C i d i c a d a c h i s o n o f i n a n z i a t i , p e r c h é l ’ A n m h a d a t o d e i s o l d i a u n C o m i t a t o f o r z a n d o l a v o l o n t à d e l l a m a g i s t r a t u r a , c h e c a s o m a i i n a m p i s e t t o r i n o n c o n d i v i d e i c o n t e n u t i d e l C o m i t a t o d e l N o . T r a s p a r e n z a , t r a s p a r e n z a , t r a s p a r e n z a . P e r c h é u n c o m i t a t o c o s t i t u i t o d a m a g i s t r a t i p o t r e b b e i n c o r r e r e i n p a l e s i c o n f l i t t i d i i n t e r e s s e " . L o r i b a d i s c e i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i . " S e u n a p e r s o n a s o t t o p o s t a a u n p r o c e s s o v e r s a s s e d e i s o l d i a q u e s t o C o m i t a t o - a g g i u n g e - p o t r e b b e p o i t r o v a r s i d i f r o n t e a u n g i u d i c e c h e f a p a r t e d e l C o m i t a t o s t e s s o e c h e p o t r e b b e e s s e r e i n d o t t o a g e n e r o s i t à n e i c o n f r o n t i d i u n s o t t o s c r i t t o r e . I n s o m m a , c ' è u n a q u e s t i o n e d i t r a s p a r e n z a g r a n d e c o m e u n a c a s a . È u n g r o s s o e q u i v o c o q u e l l o c h e è s t a t o c r e a t o e q u i n d i i n s i s t e r e m o c o n q u e s t a n o s t r a r i c h i e s t a d i t r a s p a r e n z a e d i o n e s t à . G r o s s o p a r l a d i a l t r o e n o n p e n s i d i p r e n d e r c i i n g i r o ” .