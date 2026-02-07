R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D e l l ’ u f f i c i o d e l l a C a s s a z i o n e c h e h a p r e s o d e l l e d e c i s i o n i i n m a t e r i a d i r e f e r e n d u m h a n n o f a t t o p a r t e t a l e A l f r e d o G u a r d i a n o , m a g i s t r a t o c h e p a r t e c i p e r à a n c h e n e i p r o s s i m i g i o r n i a p u b b l i c i c o n v e g n i i n f a v o r e d e l ‘ N o ’ a l l a r i f o r m a d e l l a C o s t i t u z i o n e s u l l a g i u s t i z i a . S i t r a t t a d e l l o s t e s s o A l f r e d o G u a r d i a n o d e l q u a l e c o n t e s t a i a f f e r m a z i o n i p o l e m i c h e c o n t r o B e r l u s c o n i , i l c e n t r o d e s t r a e F o r z a I t a l i a c h e a v e v a s c r i t t o s u d e l l e c h a t . G u a r d i a n o è o b i e t t i v o i n q u e s t e m a t e r i e q u a n t o i o s o n o f i n l a n d e s e " . L o a f f e r m a M a u r i z i o G a s p a r r i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o . " D e l l ’ u f f i c i o d e l l a C a s s a z i o n e c h e h a p r e s o q u e s t a d e c i s i o n e - a g g i u n g e - f a p a r t e l a d o t t o r e s s a F e r r a n t e , g i à p a r l a m e n t a r e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a . P r e n d i a m o a t t o c h e a s s u m e d e c i s i o n i s u m a t e r i e m o l t o d e l i c a t e u n m a g i s t r a t o c h e h a p a r l a t o m a l i s s i m o d e l c e n t r o d e s t r a , d i F o r z a I t a l i a e d i B e r l u s c o n i , c o m e e b b i m o d o d i d e n u n c i a r e a l c u n i m e s i f a , e c h e a l t e r n a l e f u n z i o n i d i m a g i s t r a t o a q u e l l o d i p a r l a m e n t a r e d e l P d . I n f o n d o è t u t t o g i u s t o e n o r m a l e . N o i s i a m o c i t t a d i n i d i s e r i e B e d o b b i a m o i n c h i n a r c i d i f r o n t e a g l i o t t i m a t i c h e i n d o s s a n o l a t o g a i n a l c u n e o r e d e l g i o r n o e l a v e s t e d i m i l i t a n t e i n a l t r e o r e d e l g i o r n o . E p o i s i l a m e n t a n o d e l l e c r i t i c h e … ” .