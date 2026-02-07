R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l m a g i s t r a t o G u a r d i a n o m i n a c c i a q u e r e l e c o n t r o l ’ o n o r e v o l e C o s t a e s i a u t o c e r t i f i c a i m p a r z i a l e d o p o a v e r p a r t e c i p a t o c o n a l t r i t o g a t i e x p a r l a m e n t a r i d e l P d a o p i n a b i l i d e c i s i o n i s u l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . G u a r d i a n o d i m e n t i c a l e s u e d i c h i a r a z i o n i i n c h a t , d e n i g r a t o r i e v e r s o F o r z a I t a l i a , v e r s o B e r l u s c o n i e v e r s o i l c e n t r o d e s t r a e l e n o s t r e p r o p o s t e . G u a r d i a n o s ì , m a d e l l e s u e i d e e d i p a r t e . D e c i d e s u v i c e n d e c h e l o v e d o n o a t t i v o p r o t a g o n i s t a d i u n a a z i o n e o s t i l e e s c h i e r a t a . C o n u n a i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e c h i e d o u n a i s p e z i o n e s u l l ’ o p e r a t o d i c o s t u i , c h e m i n a c c i a p a r l a m e n t a r i , a g g r e d i s c e i l c e n t r o d e s t r a e c i o f f e n d e i n m o d o g r a v e e f a z i o s o . C o n u n G u a r d i a n o s i m i l e a l l a C a s s a z i o n e l e l e t t u r e d i p a r t e t r o v a n o f a c i l e a c c e s s o ” . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I , M a u r i z i o G a s p a r r i .