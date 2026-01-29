R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e s t r a b o c c i a l a p o s s i b i l i t à p e r i f u o r i s e d e d i p o t e r v o t a r e a l r e f e r e n d u m d e l 2 2 e 2 3 m a r z o p e r c h é h a n n o p a u r a " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d a i m i c r o f o n i d e l T g 1 . " H a n n o p a u r a c h e v i n c a n o l e r a g i o n i d e l N o - a g g i u n g e i l l e a d e r d i S I - e h a n n o p a u r a d i p e r d e r l o . S a n n o c h e g l i i t a l i a n i h a n n o c a p i t o c h e q u e s t a c o n t r o r i f o r m a n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a e s u c o m e r i s o l v e r l i . S e r v e s o l o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - a c o l p i r e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a " .