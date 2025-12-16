R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l r e f e r e n d u m p e r m e è s e m p r e u n o s t r u m e n t o d i d e m o c r a z i a f o n d a m e n t a l e e q u i n d i s o n o a s s o l u t a m e n t e f e l i c e " q u a n d o s i s v o l g e r à q u e l l o s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , " a m a r z o , c r e d o . I o n o n p e n s o c h e s i a l e g a t o a l l a q u e s t i o n e d e l G o v e r n o , s e m p l i c e m e n t e p e r c h é è u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e e q u i n d i è l e g a t o a q u e l l o c h e v o g l i o n o i c i t t a d i n i d e l p r o p r i o f u t u r o , p e r c h é l a C o s t i t u z i o n e è q u e l l a c h e r e g o l a l a v i t a d i t u t t i i c i t t a d i n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o . " P e n s o - h a r i b a d i t o - c h e s a r e b b e a n c h e s b a g l i a t o t r a p i a n t a r l o c o m e u n a v o t a z i o n e a f a v o r e o c o n t r o d i u n g o v e r n o , m a è l a v o t a z i o n e a f a v o r e o c o n t r o u n a r i f o r m a e d è u n o s t r u m e n t o i m p o r t a n t e c h e v i e n e d a t o p e r c a p i r e s e q u e s t a r i f o r m a è c o n d i v i s a o n o . C i p u ò e s s e r e u n a m a g g i o r a n z a c h e h a d e l l e c o m p o n e n t i c h e h a n n o u n a s e n s i b i l i t à e p o i i n v e c e l a m a g g i o r p a r t e d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i n o n h a n n o q u e l l a s t e s s a s e n s i b i l i t à e q u i n d i è g i u s t o c h e s i v a d a a v a n t i c o n q u e l l a c h e r i t e n g o n o i c i t t a d i n i s i a l a m i g l i o r f o r m u l a p e r g o v e r n a r e e p e r a m m i n i s t r a r e q u e s t o P a e s e " .