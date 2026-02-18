R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à d o m a n i , g i o v e d ì 1 9 f e b b r a i o , a l l e o r e 1 6 . 3 0 p r e s s o l e I n d u s t r i e F l u v i a l i i n v i a d e l P o r t o f l u v i a l e 3 5 a R o m a , u n i n c o n t r o d a l t i t o l o ' L e r a g i o n i d e l N o p e r d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e , l a d e m o c r a z i a , l a g i u s t i z i a ' v e r s o i l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e d e l 2 2 e 2 3 m a r z o . L ' e v e n t o , p r o m o s s o d a u n g r u p p o d i p a r l a m e n t a r i t r a c u i D a r i o F r a n c e s c h i n i , A n d r e a O r l a n d o , G i u s e p p e P r o v e n z a n o , R o b e r t o S p e r a n z a , C h i a r a B r a g a , A n n a R o s s o m a n d o , M i c h e l a D i B i a s e , M a r c o S a r r a c i n o , D e b o r a S e r r a c c h i a n i , F e d e r i c o G i a n a s s i , N i c o S t u m p o , A l b e r t o L o s a c c o v e d r a ' l a p a r t e c i p a z i o n e d i C o r r a d o A u g i a s , G i o v a n n a D e M i n i c o , p r o f e s s o r e s s a d i D i r i t t o C o s t i t u z i o n a l e a l l ' U n i v e r s i t à F e d e r i c o I I , M o n i k a F r a c k o w i a k , p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i s t r e t t u a l e d i P o z n a n , C h i a r a G a l l o , m a g i s t r a t o d i s o r v e g l i a n z a p r e s s o i l T r i b u n a l e d i R o m a , M i t j a G i a l u z , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e a l l ' U n i v e r s i t à d i G e n o v a , F r a n c o M o r e t t i , p r e s i d e n t e A v v o c a t i p e r i l N o , D e v o n O m b r e s , S e n i o r D i r e c t o r p e r l a g i u s t i z i a e g l i a f f a r i l e g a l i a l C e n t e r f o r A m e r i c a n P r o g r e s s .