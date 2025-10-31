R o m a , 3 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l o s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a c h e i n t r o d u c e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e l o ' s d o p p i a m e n t o ' d e l C s m s a r à i l q u i n t o r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e t e n u t o i n I t a l i a d a l 1 9 4 8 a o g g i . S i t r a t t e r à , c o m e p r e v e d e l ' a r t i c o l o 1 3 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e , d i u n a c o n s u l t a z i o n e d i t i p o c o n f e r m a t i v o s e n z a l a r i c h i e s t a d e l q u o r u m ( 5 0 % + 1 d e g l i a v e n t i d i r i t t o a l v o t o ) p e r l a s u a v a l i d i t à . I n p r e c e d e n z a g l i i t a l i a n i s o n o s t a t i c h i a m a t i a l l e u r n e p e r q u e s t o t i p o d i r e f e r e n d u m i n a l t r i q u a t t r o c a s i . L a p r i m a v o l t a d e l l a s t o r i a R e p u b b l i c a n a r i s a l e a l 7 o t t o b r e d e l 2 0 0 1 , q u a n d o a l g i u d i z i o d e g l i i t a l i a n i a r r i v a l a r i f o r m a d e l T i t o l o V d e l l a C o s t i t u z i o n e a p p r o v a t a i n P a r l a m e n t o a i t e m p i d e l g o v e r n o A m a t o . V i n c e i l s ì c o n i l 6 4 , 2 % e o l t r e 1 0 m l n d i v o t i , m e n t r e a l n o v a i l 3 5 , 7 9 % p a r i a c i r c a 5 , 8 m l n d i v o t i . D e l 3 4 , 5 % l a p e r c e n t u a l e d i v o t a n t i . P e r i l b i s c i v u o l e i l 2 0 0 6 , 2 5 e 2 6 g i u g n o , e q u e s t a v o l t a b i s o g n a r i s p o n d e r e s ì o n o s u l l a m o d i f i c a d e l l a s e c o n d a p a r t e d e l l a C o s t i t u z i o n e v a r a t a d a l g o v e r n o d i S i l v i o B e r l u s c o n i . I l r e f e r e n d u m b o c c i a l a r i f o r m a , c o n i l n o v i t t o r i o s o c o n i l 6 1 , 2 9 % ( 1 5 , 7 m l n d i v o t i ) c o n t r o i l 3 8 , 7 1 d e i s ì , p a r i a 9 , 9 m l n d i v o t i . I n q u e l l a o c c a s i o n e , p u r s e n o n r i c h i e s t o , l a c o n s u l t a z i o n e s u p e r a i l q u o r u m c o n i l 5 2 , 4 6 % d e i v o t a n t i . I l t r i s d e i r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l i r i s a l e a l 2 0 1 6 , s u l l a r i f o r m a d e l g o v e r n o P d f i r m a t a R e n z i - B o s c h i c h e , t r a l e a l t r e c o s e , p u n t a a s u p e r a r e i l b i c a m e r a l i s m o p a r i t a r i o . A n c h e i n q u e s t o c a s o a r r i v a l o s t o p a l l e m o d i f i c h e a l l a C o s t i t u z i o n e : v i n c e n e t t a m e n t e i l n o c o n i l 5 9 % e 1 9 , 4 m l n d i v o t i c o n t r o i l 4 0 , 8 % e 1 3 , 4 m l n p e r i l s ì . L a c o n s u l t a z i o n e d e l 4 d i c e m b r e s i s e g n a l a p e r i l r e c o r d d i a f f l u e n z a f a t t o s e g n a r e d a i q u e s i t i c o s t i t u z i o n a l i : 6 5 , 4 8 % v o t a n t i . E a n c h e p e r l e c o n s e g u e n t e p o l i t i c h e p i ù d i r o m p e n t i . R e n z i , c h e s u l t a v o l o d e l r e f e r e n d u m a v e v a p u n t a t o l a s u a s t e s s a p e r m a n e n z a a l g o v e r n o , d o p o l a s c o n f i t t a m a n t i e n e l a p r o m e s s a e l a s c i a p a l a z z o C h i g i . L ' u l t i m o v o t o c o n f e r m a t i v o s u u n a m o d i f i c a c o s t i t u z i o n a l e g l i i t a l i a n i l o d a n n o n e l 2 0 2 0 , 2 0 e 2 1 s e t t e m b r e , s u l l a l e g g e r i d u c e i l n u m e r o d e i p a r l a m e n t a r i a p p r o v a t a c o n i l g o v e r n o C o n t e . V i n c e i l s ì c o n i l 6 9 , 9 % d e i c o n s e n s i e 1 7 , 9 m l n d i v o t i c o n t r o i l 3 0 % e i 7 , 6 m l n d i v o t i d e i n o . D e l 5 1 , 1 2 % l a p e r c e n t u a l e d e i v o t a n t i .