R o m a , 1 7 f e b ( A d n k r o n o s ) - I l f r o n t e d e l s ì a l r e f e r e n d u m v e d e t r a l e s u e s c h i e r e u n a s i g n i f i c a t i v a t e s t i m o n i a n z a d e l m o n d o r i f o r m i s t a e p r o g r e s s i s t a . T r a i p a r t i t i , p u r s e c o n q u a l c h e e c c e z i o n e , l e p o s i z i o n i s o n o b e n d e f i n i t e . M a è s o p r a t t u t t o n e l l a s o c i e t à c i v i l e , n e l m o n d o a c c a d e m i c o , t r a g l i i n t e l l e t t u a l i e t r a g l i e x e s p o n e n t i p o l i t i c i c h e s i t r o v a n o ' t e s t i m o n i a l ' d i s i n i s t r a p e r s ì . N e l l ' o p p o s i z i o n e i l s ì p i ù n e t t o a l r e f e r e n d u m a r r i v a d a l P s i : " N o n s i t r a t t a s o l o d i u n a s c e l t a p o l i t i c a m a d i u n a p o s i z i o n e c o e r e n t e c o n l a s t o r i a d e l l a c o m u n i t à s o c i a l i s t a " , h a d e t t o i l s e g r e t a r i o E n z o M a r a i o . I d e m d a s o c i a l i s t i d i o g g i e d i i e r i , d a B o b o C r a x i a F a b r i z i o C i c c h i t t o . T r a i p a r t i t i , p i ù s f u m a t a l a p o s i z i o n e d i + E u r o p a , c h e m a n t i e n e d i v e r s e c r i t i c h e a l l a r i f o r m a N o r d i o , m e n t r e M a t t e o R e n z i f o r m a l m e n t e h a d a t o l i b e r t à d i v o t o a I v , r i s e r v a n d o s i d i p r e n d e r e u n a p o s i z i o n e a r i d o s s o d e l l ' u r n a . M o l t i e s p o n e n t i d i I t a l i a v i v a , a p a r t i r e d a l l a p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i R a f f a e l l a P a i t a , h a n n o g i à d i c h i a r a t o i l p r o p r i o s ì . P e r A z i o n e C a r l o C a l e n d a n o n h a a v u t o d u b b i : " L a r i f o r m a e r a n e l n o s t r o p r o g r a m m a " . S ì c o n v i n t o a n c h e d a l l a n e o c a l e n d i a n a E l i s a b e t t a G u a l m i n i , a p p e n a a p p r o d a t a a d A z i o n e d o p o l ' a d d i o a l P d . I n c a s a d e m i l r e f e r e n d u m è u n t e m a c a l d o . L a l i n e a d e t t a t a d a l l a l e a d e r E l l y S c h l e i n n o n p r e v e d e t e n t e n n a m e n t i : n o d e c i s o . T r a i r i f o r m i s t i , p e r ò , i l d i b a t t i t o r e f e r e n d a r i o è a c c e s o . P i n a P i c i e r n o , l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o U e , s p e s s o c r i t i c a c o n S c h l e i n , è u n a d e l l e t e s t i m o n i a l d e l l a ' S i n i s t r a p e r i l s ì ' : " Q u e s t a r i f o r m a r i g u a r d a c o n c r e t a m e n t e l a v i t a d e l l e p e r s o n e . E i o c r e d o c h e s i a m o l t o i m p o r t a n t e p r o v a r e a d i s c u t e r e n e l m e r i t o " , r e c i t a i n v i d e o s o c i a l . ( A d n k r o n o s ) - U s c e n d o d a l l e s e d i d e i p a r t i t i s i t r o v a n o p e r ò l e p o s i z i o n i p i ù d e c i s e e a s c o l t a t e . A p a r t i r e d a A u g u s t o B a r b e r a : l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a , e x p a r l a m e n t a r e P c i - P d s e e x ( p e r u n a b r e v e p a r e n t e s i ) m i n i s t r o è i l ' f r o n t m a n ' d e l m o n d o p r o g r e s s i s t a p e r i l s ì . U n f r o n t e a n i m a t o d a l c o s t i t u z i o n a l i s t a e e x p a r l a m e n t a r e d e m S t e f a n o C e c c a n t i , c o n l ' a t t i v i t à d i ' L i b e r t à E g u a l e ' . P r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e d i a r e a d i c e n t r o s i n i s t r a è E n r i c o M o r a n d o , g i à s e n a t o r e P d s - D s , v i c e m i n i s t r o c o n i g o v e r n i R e n z i e G e n t i l o n i e f o n d a t o r e d e l P d , i m p e g n a t o n e l l a c a m p a g n a p e r i l s ì . C o n l u i t a n t i v o l t i n o t i e x P d s - D s d i c h i a r a t a m e n t e p e r i l s ì , c o m e l a f i l o s o f a e s t o r i c a C l a u d i a M a n c i n a , c o m p o n e n t e d e l l a D i r e z i o n e d e l P d . M a n o n s o l o : C h i c c o T e s t a , C l a u d i o P e t r u c c i o l i , C e s a r e S a l v i , U m b e r t o R a n i e r i , N i c o l a L a t o r r e , M a r i o O l i v e r i o p o r t a n o n e l l a c a m p a g n a p e r i l s ì l a c u l t u r a p o l i t i c a d e l l a Q u e r c i a . A q u e s t o p r o p o s i t o , t r a i p r i m i a p r e n d e r e p o s i z i o n e c ' è s t a t o M a r c o M i n n i t i : " R i t e n g o c h e q u e s t a r i f o r m a s i a u n p a s s o i n a v a n t i , c h e r e n d e l ’ I t a l i a p i ù m o d e r n a , p i ù e u r o p e a e a n c h e p i ù s i c u r a . P e r q u e s t o v o t e r ò s ì a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a " , h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o n o n c h é f i g u r a c h i a v e d e l g o v e r n o D ' A l e m a . M a i l s ì v i e n e p r o n u n c i a t o a n c h e d a l l ' e x s e n a t o r e G i o r g i o T o n i n i , f o n d a t o r e d e l P d e t r a i p r i n c i p a l i i s p i r a t o r i d e l ' L i n g o t t o ' , e T o m m a s o N a n n i c i n i , e x p a r l a m e n t a r e d e m e e s p o n e n t e d i s p i c c o d e l t h i n k t h a n k a s u p p o r t o d e l g o v e r n o R e n z i . A f a v o r e d e l s ì , a n c h e l a e x p a r l a m e n t a r e d e m A n n a P a o l a C o n c i a . P e r c o n f e r m a r e l a r i f o r m a d e l g o v e r n o a n c h e l ' e x m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o d e l g o v e r n o P r o d i E n z o B i a n c o e , d a l l a C g i l , i l s i n d a c a l i s t a M i c h e l e M a g n o .