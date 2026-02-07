R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D e l l ' U f f i c i o e l e t t o r a l e d e l l a C a s s a z i o n e , c h e i e r i h a d e c i s o d i c a m b i a r e i l q u e s i t o r e f e r e n d a r i o , f a p a r t e i l d o t t o r A l f r e d o G u a r d i a n o . È l o s t e s s o A l f r e d o G u a r d i a n o c h e i l 1 8 f e b b r a i o m o d e r e r à , c o n t a n t o d i l o c a n d i n a g i à p u b b l i c a t a , i l c o n v e g n o ' L e r a g i o n i d e l n o : d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e è u n i m p e g n o d i t u t t e e t u t t i ' , c h e s i t e r r à a N a p o l i i l 1 8 f e b b r a i o a l l e 1 7 . 3 0 ? Q u e s t o s a r e b b e i l g i u d i c e t e r z o e d i m p a r z i a l e ? ” L o s c r i v e s u X i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a E n r i c o C o s t a .