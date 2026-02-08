R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l G i u d i c e A l f r e d o G u a r d i a n o , g i à i n l o c a n d i n a p e r p a r t e c i p a r e a d u n c o n v e g n o s u l N o a l r e f e r e n d u m , h a p r e s o p a r t e i n C a s s a z i o n e a l l a C a m e r a d i C o n s i g l i o c h e h a c a m b i a t o i l q u e s i t o r e f e r e n d a r i o , s u i s t a n z a d i c i t t a d i n i c o n t r a r i a l l a r i f o r m a . I e r i l ' h o f a t t o r i l e v a r e i n m o d o n e t t o . O g g i q u e s t o G i u d i c e r i l a s c i a t r e i n t e r v i s t e a i p r i n c i p a l i q u o t i d i a n i i t a l i a n i o v v e r o C o r r i e r e , S t a m p a e R e p u b b l i c a . D i c e c h e n o n h a a d e r i t o a C o m i t a t i e s t e r n i , m a c h e f o r s e h a a d e r i t o a l C o m i t a t o d e l l ' A n m ( " n o n n e s o n o s i c u r o " a m m e t t e ) , c o n f e r m a c h e p a r t e c i p e r à a l l ' e v e n t o p e r i l N o i l 1 8 f e b b r a i o , c o n t i n u a a p r o p a g a n d a r e l e s u e p o s i z i o n i s u l N o , c r i t i c a n d o l a r i f o r m a . M a s o p r a t t u t t o d i c e c h e m i f a r à c a u s a c i v i l e , p e r c h é s i r i t i e n e o f f e s o d a l l e m i e p a r o l e " . L o s c r i v e i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a E n r i c o C o s t a s u i s o c i a l , a g g i u n g e n d o : " S a r ò c i t a t o d a u n a l t o m a g i s t r a t o d a v a n t i a d u n s u o c o l l e g a , f i d u c i o s o d i t r o v a r m i d i f r o n t e a d u n G i u d i c e t e r z o e d i m p a r z i a l e , a n c h e a l l ' a p p a r e n z a " . " C h i s s à m a i c h e d a v a n t i a q u e s t a v i c e n d a - p r o s e g u e C o s t a - s i d e s t i i l P r o c u r a t o r e G e n e r a l e d e l l a C a s s a z i o n e , a n c h e s e s a p p i a m o t u t t i c h e l e s e g n a l a z i o n i d i s c i p l i n a r i c h e f i n i s c o n o a l l a s u a a t t e n z i o n e v e n g o n o a r c h i v i a t e a l 9 5 , 6 % . P e r c h é u n c o n t o è e s p r i m e r e u n ' o p i n i o n e p e r s o n a l e , u n c o n t o è p a r t e c i p a r e a d e v e n t i d i p r o p a g a n d a a t t i v a e c o n t e s t u a l m e n t e a C a m e r e d i C o n s i g l i o s u g l i s t e s s i t e m i . P o t r à e s s e r e l ' o c c a s i o n e p e r c a p i r e s e i l n o s t r o G u a r d i a n o , p r i m a d e l l a C a m e r a d i C o n s i g l i o , h a m e s s o i c o l l e g h i a l c o r r e n t e d i a v e r d a t o l ' a d e s i o n e a d u n c o n v e g n o d a l t i t o l o ' L e r a g i o n i d e l n o : d i f e n d e r e l a c o s t i t u z i o n e è u n i m p e g n o d i t u t t e e t u t t i ' e d i n o n e s s e r e s i c u r o d i a v e r d a t o o m e n o l ' a d e s i o n e a l C o m i t a t o d e l l ' A n m , c h e s i c h i a m a ' G i u s t o d i r e N o ' " .