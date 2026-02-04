R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a s e p a r a z i o n e d e l l a c a r r i e r e e s i s t e i n a l t r i o r d i n a m e n t i " m a d o v e c ' è " c i s i a n c o r a a u n f o n d a m e n t o d i l e g i t t i m i t à : i n a l c u n i o r d i n a m e n t i " i g i u d i c i " v e n g o n o e l e t t i , i n a l t r i s o n o s o t t o l ' e s e c u t i v o i n m o d o e s p l i c i t o " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e i n t e r v e n e n d o a l S e n a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o ' D i v i d e e t i m p e r a . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e i r i s c h i d i e t e r o g e n e s i d e i f i n i ' , d i P i e t r o G u e r r i e r i . L a d e s t r a , a g g i u n g e C o n t e , " d i c e : ' S t i a m o s e m p l i c e m e n t e s e p a r a n d o l e c a r r i e r e d i p m e g i u d i c i ' . C o s a c h e g i à e s i s t e . A l l o r a p e r c h é s i s t a n n o a c c a n e n d o ? P e r c h é è u n d i s e g n o p o l i t i c o c h e l a d e s t r a p e r s e g u e d a t e m p o . Q u a l c u n o s i a r r a b b i a q u a n d o d i c o c h e c ' e r a n e l p i a n o R i n a s c i t a d e l l a P 2 , m a è v e r o . A n c h e N o r d i o d i c e ' v e n e a v v a n t a g g e r e t e a n c h e v o i q u a n d o a n d r e t e a l G o v e r n o ' . N o g r a z i e , n o n c e n e v o g l i a m o a v v a n t a g g i a r e . N o n a p p a r t i e n e a l l a n o s t r a c u l t u r a a v e r e u n a m a g i s t r a t u r a s o t t o i l t a c c o d e l l a p o l i t i c a " . " L o s t a t o d i d i r i t t o n a s c e q u a d o s i a f f e r m a i l p r i n c i p i o p e r c u i a n c h e i l p o t e n t e d i t u r n o d e v e s o g g i a c e r e a l l a l e g g e . C h i v i p a r l a , d a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , è s t a t o i n d a g a t o - h a a g g i u n t o - E n o n m i a v e t e s e n t i t o d i r e u n a p a r o l a p e r c h é d a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h a i u n d o v e r e d i t r a s p a r e n z a e d i r e n d i c o n t a z i o n e i n p i ù , n o n i n m e n o . L o r o i n v e c e d i c o n o ' l a s c i a t e c i l a v o r a r e ' , i p o l i t i c i v o g l i o n o s c o r r a z z a r e l i b e r a m e n t e " .