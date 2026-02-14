R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A n n a P a o l a C o n c i a , e x p a r l a m e n t a r e d e l P d e o r a i m p e g n a t a n e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a p e r i l S ì , s i d e f i n i s c e " s c i o c c a t a " d a l l e a f f e r m a z i o n i d e l p r o c u r a t o r e N i c o l a G r a t t e r i . " V e d o d a p a r t e s u a - a f f e r m a i n u n ' i n t e r v i s t a a ' L a S t a m p a ' - u n s e n s o d i i m p u n i t à t o t a l e , s i s e n t e l i b e r o d i i n s u l t a r e c h i v u o l e . H a i s u o i p r o g r a m m i t e l e v i s i v i a m i c i , d o v e n o n l o c o n t r a d d i c o n o . Q u i i n G e r m a n i a , d o v e v i v o , i g i u d i c i n o n s o n o s t a r d e l l a t v , a n z i n o n p o s s o n o p r o p r i o a n d a r c i . E d è m o l t o m e g l i o c o s ì " . " E r a n o d i e c i a n n i - a g g i u n g e - c h e n o n p a r t e c i p a v o a t t i v a m e n t e a l d i b a t t i t o p o l i t i c o , n o n m i a s p e t t a v o u n c l i m a c o s ì b r u t t o . S i a m o a r r i v a t i a l l a l o t t a n e l f a n g o , f e r m i a m o c i . P e r m e i l f a t t o c h e i g i u d i c i s i f a c c i a n o p a r t i t o c o n t r o u n a l e g g e v o t a t a d a l P a r l a m e n t o è u n a c o s a i m p e n s a b i l e . I l g i u d i c e n o n d e v e s o l o e s s e r e i m p a r z i a l e , m a a p p a r i r e t a l e . Q u i , i n v e c e , v e d o m o l t a f a z i o s i t à e d è p r e o c c u p a n t e " . N e l P d " m i p a r e c h e a b b i a n o i m p o s t a t o t u t t o s u t r e c o n c e t t i i n c r o c e . A n t i f a s c i s m o , d i f e s a d e l l a C o s t i t u z i o n e e i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a . T u t t e c o s e c h e n o n c ' e n t r a n o n i e n t e c o n i l m e r i t o d e l l a r i f o r m a . R e s t a n o a l l a r m i f a l s i . S i a c h i a r o , n o n d i c o c h e i n u n a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a n o n s i a n o a m m e s s i t r u c c h i o c o l p i b a s s i , p e r ò m i a d d o l o r a l ' a g g r e s s i v i t à c h e v e d o a s i n i s t r a , a n c h e d a p a r t e d i e x c o m p a g n i d i p a r t i t o . D o p o t r e n t ' a n n i d i m i l i t a n z a - c o n c l u d e C o n c i a - n o n m e l o a s p e t t a v o " .