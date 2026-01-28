M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o n s o d d i s f a z i o n e i l T a r h a d i c h i a r a t o i n f o n d a t e l e p r e t e s e d e i r i c o r r e n t i , e v i d e n z i a n d o c h e l ’ a r t i c o l o 1 3 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e t u t e l a u n i c a m e n t e l ’ a t t i v a z i o n e d e l l a c o n s u l t a z i o n e r e f e r e n d a r i a e c h e i l t e s t o d e l q u e s i t o n o n è n e l l a d i s p o n i b i l i t à d e i p r o m o t o r i , m a è d i r e t t a m e n t e f i s s a t o d a l l a l e g g e " . A n t o n i n o L a L u m i a , p r e s i d e n t e C o m i t a t o p e r i l s ì A r t . 1 1 1 , c o m m e n t a l a s e n t e n z a c o n c u i s i c o n f e r m a p e r i l 2 2 - 2 3 m a r z o l a d a t a d e l v o t o p e r i l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a . " I l n o s t r o p e r i m e t r o s i a s e m p r e l a t u t e l a d e g l i i n t e r e s s i d e i c i t t a d i n i e l ’ i n f o r m a z i o n e c h i a r a e t r a s p a r e n t e " c h i o s a L a L u m i a . " I g i u d i c i d e l T a r h a n n o c o n f e r m a t o l a b o n t à d e l l e t e s i d e l ' C o m i t a t o S i a l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a - a r t . 1 1 1 ' s e c o n d o c u i l a C o s t i t u z i o n e n o n p r e v e d e n é t u t e l a u n ' d i r i t t o a l q u e s i t o ' m a , p i u t t o s t o , u n ' d i r i t t o a l r e f e r e n d u m ' d a s v o l g e r s i n e i t e m p i c e r t i p r e d e t e r m i n a t i d a l l a l e g g e " a g g i u n g e P i e r f i l i p p o G i u g g i o l i , c o o r d i n a t o r e d e l C o m i t a t o .