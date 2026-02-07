R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d i m a n t e n e r e l a d a t a d e l r e f e r e n d u m , c o r r e g g e n d o i n c o r s a i l q u e s i t o c e r t i f i c a i l p a s t i c c i o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e d e l l a m a g g i o r a n z a " . C o s ì i l d e p u t a t o M 5 S , A l f o n s o C o l u c c i . " R i f o r m u l a r e i l q u e s i t o d i u n a c o n s u l t a z i o n e c o s t i t u z i o n a l e a p o c h e s e t t i m a n e d a l v o t o f i n g e n d o c h e n u l l a s i a s u c c e s s o , è u n o s g a r b o v e r s o i c i t t a d i n i . U n r e f e r e n d u m n o n è u n a t t o a m m i n i s t r a t i v o d a a g g i u s t a r e c o n u n a n o t a a m a r g i n e , m a u n o s t r u m e n t o d i d e m o c r a z i a d i r e t t a c h e r i c h i e d e t e m p i c o n g r u i , i n f o r m a z i o n i c o m p r e n s i b i l i e r i s p e t t o p e r c h i è c h i a m a t o a d e c i d e r e " . " C o n f e r m a r e l a d a t a s e n z a i n t e r r o g a r s i s u l l ’ i m p a t t o c h e l ’ i n t e g r a z i o n e d e l q u e s i t o a v r à s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d e g l i e l e t t o r i s i g n i f i c a s c a r i c a r e s u i c i t t a d i n i i l c o s t o d e l l ’ i m p r o v v i s a z i o n e d e l g o v e r n o . S i r i s c h i a d i v o t a r e s u u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s e n z a l e d o v u t e c o n d i z i o n i d i t r a s p a r e n z a e p a r t e c i p a z i o n e . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e l e m o d i f i c h e a l l a C o s t i t u z i o n e m e r i t a n o u n c o n f r o n t o s e r i o , n o n u n a c o r s a c o n t r o i l t e m p o ” .