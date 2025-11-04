R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D u e t e s t i d i v e r s i , a s c a n s o d i e q u i v o c i e a n c h e a p r o v a d i l e g g e . E ' l o s c h e m a a d o t t a t o d a l c e n t r o d e s t r a p e r i l d e p o s i t o d e l l a r i c h i e s t a d i r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a . A l l a C a m e r a e a l S e n a t o l a m a g g i o r a n z a h a a v v i a t o l a r a c c o l t a d e l l e f i r m e d e i p a r l a m e n t a r i s e c o n d o i t e r m i n i p r e s c r i t t i d a l l a l e g g e ( 1 / 5 d i u n a C a m e r a , p a r i a 8 0 d e p u t a t i e 4 1 s e n a t o r i ) . A M o n t e c i t o r i o l ' o b i e t t i v o è s t a t o r a g g i u n t o ( e s u p e r a t o ) i n 2 4 o r e . A p a l a z z o M a d a m a l a s o t t o s c r i z i o n e p r e n d e i l v i a a l l e 1 7 , 3 0 . I l p u n t o , p e r ò , a l d i l à d e l n u m e r o d i f i r m e s i è r i v e l a t o i l t e s t o d e l r e f e r e n d u m , q u e l l o c h e g l i e l e t t o r i t r o v e r a n n o s t a m p a t o s u l l a s c h e d a s u c u i b a r r a r e i l s ì o i l n o . A l l a c h i a r e z z a d e l q u e s i t o è , i n f a t t i , i n b u o n a p a r t e l e g a t o i l s u c c e s s o d e l l a c o n s u l t a z i o n e e a n c h e l ' e f f i c a c i a d e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a . A l l o s t e s o t e m p o , p e r ò , v i s o n o r e g o l e e p r a s s i d a r i s p e t t a r e s u l l a f o r m u l a z i o n e p i ù c o r r e t t a d a s o t t o p o r r e a g l i e l e t t o r i . I l c e n t r o d e s t r a , a l l o r a , h a o p t a t o p e r l a d o p p i a f o r m u l a z i o n e . A l l a C a m e r a i l q u e s i t o r e f e r e n d a r i o r i p r o d u c e e s a t t a m e n t e i l t e s t o d e l l a l e g g e a p p r o v a t o i n P a r l a m e n t o . U n a s c e l t a p e r f e t t a m e n t e a d e r e n t e a l l a p r a s s i e a l l e d i s p o s i z i o n i d i l e g g e , a p r o v a d i l e g g e . A l S e n a t o , i n v e c e , i l t e s t o d a s o t t o s c r i v e r e e p o i d a d e p o s i t a r e i n C a s s a z i o n e è l e g g e r m e n t e p i ù ' c r e a t i v o ' o p i ù c h i a r o . P e r c h é , c o m e s i f a n o t a r e n e l l a s t e s s a m a g g i o r a n z a , n e l t e s t o d e l l a l e g g e n o n f i g u r a n e m m e n o l a p a r o l a g i u s t i z i a e q u e s t o p o t r e b b e i n g e n e r a r e d u b b i e d i f f i c o l t à n e g l i e l e t t o r i c h i a m a t i a e s p r i m e r s i s u u n r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o d i u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a .