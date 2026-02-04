R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " V e d o c o n d i s p i a c e r e u n g i o c o a l l a c a m p a g n a c h i d e l e g i t t i m a d i p i ù g l i a l t r i i n d i v i d u a n d o s o s t e n i t o r i ‘ i m p r e s e n t a b i l i ’ n e l l o s c h i e r a m e n t o a l t r u i ( c o n c u i p e r ò m a g a r i s i s o n o f a t t e i n s i e m e , c o m e i n e v i t a b i l e q u a n d o g l i s c h i e r a m e n t i s o n o d u e , a l t r e c a m p a g n e r e f e r e n d a r i e ) o a r g o m e n t i d e r i v a n t i d a l s e t t a r i s m o ( f a r e i l g i o c o d e l l a m a f i a , e c c . ) . D a m o l t i m e l o p o s s o a s p e t t a r e , m a d a l l a c a m p a g n a u f f i c i a l e d i u n p a r t i t o s e r i o e c o n c u l t u r a d i g o v e r n o c o m e i l P d , n o . S a r e b b e b e n e c h e q u a l c u n o v i g i l a s s e d a q u i i n a v a n t i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l c o s t i t u z i o n a l i s t a S t e f a n o C e c c a n t i , i m p e g n a t o c o n L i b e r t à E g u a l e n e l l a c a m p a g n a p e r i l s ì a l r e f e r e n d u m .