R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d o c o n s c o n c e r t o c h e i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i h a d e l i b e r a t o d i s o s t e n e r e l a c a m p a g n a p e r i l N o a l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e u t i l i z z a n d o l e q u o t e d e g l i a s s o c i a t i . P r e n d o a t t o c h e l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i h a c e s s a t o d i s v o l g e r e l a p r o p r i a f u n z i o n e p e r f a r s i s o g g e t t o p o l i t i c o . C o n f i d o i n u n r i p e n s a m e n t o , i n c a s o c o n t r a r i o s t r a c c e r ò d i c o n s e g u e n z a l a m i a t e s s e r a p r o f e s s i o n a l e e s m e t t e r ò d i p a g a r e l e q u o t e a n n u a l i c o m e è o v v i o c h e s i a ” . L o a n n u n c i a i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a F o n d a z i o n e E i n a u d i e m e m b r o f o n d a t o r e d e l C o m i t a t o ' S ì S e p a r a ' , A n d r e a C a n g i n i , g i à d i r e t t o r e d e l Q u o t i d i a n o n a z i o n a l e e d e ' I l R e s t o d e l C a r l i n o ' .