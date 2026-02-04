R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " P r e m e s s o c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i è u n i s t i t u t o l i b e r a l e e n o n f a s c i s t a , p r e m e s s o c h e f a p a r t e d e g l i o r d i n a m e n t i g i u r i d i c i d i t a n t i s s i m e d e m o c r a z i e a v a n z a t e , t r o v o i n d e c e n t i q u e s t i d u e v i d e o , s o n o i n f a n t i l i e r a p p r e s e n t a n o l ’ u l t i m o s t a d i o d e l b i - p o p u l i s m o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C a r l o C a l e n d a , r i l a n c i a n d o i v i d e o s o c i a l d i P d e F d I s u l r e f e r e n d u m . " D a u n l a t o , p e n s a v o c h e b e n d i f f i c i l m e n t e s i p o t e s s e f a r e p e g g i o c h e u s a r e u n p r o p a g a n d i s t a d i P u t i n c o m e D ’ O r s i , p e r p r o m u o v e r e u n r e f e r e n d u m i n n o m e d e l l a “ l i b e r t à ” . I l P D c i è r i u s c i t o e l a d i f f e r e n z a c o n i 5 S è o r a m a i i n d i s t i n g u i b i l e ; d a l l ’ a l t r o l a r i s p o s t a d i F D I è a n c h e p e g g i o f i n e n d o p e r s m i n u i r e t o t a l m e n t e i l m e r i t o d e l l a r i f o r m a . C o m e s e m p r e " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i A z i o n e .