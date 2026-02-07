R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a G a l e a z z o B i g n a m i s o n o s e m p l i c e m e n t e i n q u a l i f i c a b i l i . I l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a t r a d i s c e l o s p i r i t o c o n c u i l a m a g g i o r a n z a s i a p p r e s t a a p o r t a r e l a r i f o r m a a l v o t o d e g l i i t a l i a n i , a l i m e n t a n d o u n c l i m a d i d e l e g i t t i m a z i o n e e s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e . A s s i s t i a m o a l l ’ e n n e s i m a , c o n t i n u a m e s s a i n d i s c u s s i o n e d e l l ’ a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a e a u n r e i t e r a t o t e n t a t i v o d i p o l i t i c i z z a r e o g n i s e d e a u t o n o m a e i n d i p e n d e n t e , a r r i v a n d o p e r s i n o a c o l p i r e u n ’ i s t i t u z i o n e d i g a r a n z i a c o m e l a C o r t e d i C a s s a z i o n e . R i m a n d i a m o a l m i t t e n t e l e d i c h i a r a z i o n i d i B i g n a m i , c h e d o v r e b b e s c u s a r s i p u b b l i c a m e n t e p e r q u a n t o a f f e r m a t o " . L o a f f e r m a C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o d e l p d a l l a C a m e r a . " C i a u g u r i a m o i n o l t r e - a g g i u n g e - c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , p r e n d a i m m e d i a t a m e n t e e s e n z a a m b i g u i t à l e d i s t a n z e d a p a r o l e c h e n o n f a n n o b e n e a l l a d e m o c r a z i a n é a l r i s p e t t o d e l l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i d e l l o S t a t o ” .