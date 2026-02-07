R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o a t t o r n o a l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è u n a v e r g o g n a . I l c o m u n i c a t o i n d e c e n t e d i B i g n a m i , c a p o g r u p p o F d i c h e n u l l a f a s e M e l o n i n o n a u t o r i z z a , c o n f e r m a c h e l a d e s t r a h a s c e l t o d i t r a s f o r m a r e i l r e f e r e n d u m i n u n c o n t i n u o s c o n t r o p o l i t i c o c o n l a m a g i s t r a t u r a e c o n l ’ o p p o s i z i o n e . Q u e s t a d e s t r a c o n i l d e c r e t o s i c u r e z z a e g l i a t t a c c h i a l l a m a g i s t r a t u r a s t a a l z a n d o i l l i v e l l o d e l l a t e n s i o n e e i l r e f e r e n d u m è s o l o u n o b i e t t i v o p o l i t i c o p e r l o r o : d o b b i a m o f e r m a r l i c o n i l N o ” . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E v . " D a l l a v i c e n d a d e l l a f a m i g l i a n e l b o s c o f i n o a i f a t t i d i T o r i n o , t u t t o v i e n e p i e g a t o a u n a n a r r a z i o n e t o s s i c a : l a c o l p a è s e m p r e d e i g i u d i c i o d e l l e o p p o s i z i o n i . L a d e s t r a m e l o n i a n a n o n g o v e r n a p e r r i s o l v e r e i p r o b l e m i r e a l i d e l P a e s e , m a p e r o c c u p a r e p o t e r e , s p a z i e p o l t r o n e . H a n n o v o l u t o p o l i t i c i z z a r e i l r e f e r e n d u m ? B e n e . A q u e s t o p u n t o è n e c e s s a r i o m o b i l i t a r s i . V o t a r e N o s i g n i f i c a d a r e u n s e g n a l e c h i a r o a q u e s t a m a g g i o r a n z a : u n a v v i s o d i s f r a t t o " .