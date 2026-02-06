R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a r e l a z i o n e d i E l l y S c h l e i n h a i n d i c a t o u n a r o t t a c h i a r a c h e u n i s c e s u l r e f e r e n d u m n o n s o l o i p r o g r e s s i s t i m a a n c h e i l p i ù v a s t o m o n d o d i c h i a c u o r e l a C o s t i t u z i o n e r e p u b b l i c a n a . N o n s t i a m o v i v e n d o u n a s t a g i o n e p o l i t i c a o r d i n a r i a . S i a m o d e n t r o u n p a s s a g g i o s t o r i c o d e l i c a t i s s i m o e s e r v e u n i t à , o g g i p i ù c h e m a i , p e r d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e e d i r e N o . N o n p e r s p i r i t o d i c o n t r a p p o s i z i o n e , m a p e r r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l P a e s e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a , l a s c i a n d o i l a v o r i d e l l a D i r e z i o n e d e l P d d o p o i l v o t o s u l l a r e l a z i o n e d i E l l y S c h l e i n . " L ’ e n n e s i m o d e c r e t o s i c u r e z z a d e l g o v e r n o n o n è u n e p i s o d i o i s o l a t o , m a l ’ u l t i m o t a s s e l l o d i u n d i s e g n o c h i a r o : s f o n d a m e n t i s u c c e s s i v i c o n t r o l ’ e q u i l i b r i o d e i p o t e r i , i l P a r l a m e n t o , l a m a g i s t r a t u r a , i d i r i t t i . Q u e s t a d e s t r a u s a l a p a u r a c o m e s t r u m e n t o p o l i t i c o e l a s i c u r e z z a c o m e c l a v a p r o p a g a n d i s t i c a , m e n t r e i n d e b o l i s c e l o S t a t o d i d i r i t t o " . " I l P d è u n i t o n e l d i r e c h e l a s i c u r e z z a n o n s i c o s t r u i s c e c o n t r o l a d e m o c r a z i a , m a d e n t r o l a C o s t i t u z i o n e , c o n p i ù l a v o r o , p i ù u g u a g l i a n z a , p i ù d i r i t t i e p i ù r i s o r s e p e r l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . I l r e f e r e n d u m n o n è u n a q u e s t i o n e t e c n i c a : è u n a s c e l t a d i c a m p o . L a C o s t i t u z i o n e b a s a t a s u l l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i d e l l o S t a t o n o n s i t o c c a . È s u q u e s t o t e r r e n o c ’ è g i à l ’ a l t e r n a t i v a a u n a d e s t r a p e r i c o l o s a p e r l ’ I t a l i a e p e r l ’ E u r o p a . Q u e l l ’ a l t e r n a t i v a c h e s u l l e g r a n d i q u e s t i o n i s o c i a l i e d e c o n o m i c h e , d a l l a v o r o a l l a s a n i t à , d a l l a s c u o l a a l l ’ a m b i e n t e , è g i à u n a c o a l i z i o n e c r e d i b i l e c h e p u ò b a t t e r e l a d e s t r a c h e v a d a M e l o n i a V a n n a c c i ” .