R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l d i r i t t o d i v o t o p e r i f u o r i s e d e e s i s t e g i à . E ’ g i à s t a t o s p e r i m e n t a t o . C o n s u c c e s s o . E p p u r e l a d e s t r a n o n s b l o c c a l ’ a p p r o v a z i o n e d e l d e c r e t o e l e z i o n i e d e g l i e m e n d a m e n t i p e r r e n d e r l o o p e r a t i v o n e l p r o s s i m o r e f e r e n d u m . L e e s p e r i e n z e f a t t e h a n n o d i m o s t r a t o c h e s i p u ò f a r e . M a i l g o v e r n o M e l o n i f a f i n t a d i n o n c a p i r l o . U s a m i l l e m o t i v i p e r i m p e d i r l o . N o n p e r m e t t e r e c h e i l v o t o f u o r i s e d e s i a p o s s i b i l e p e r i l r e f e r e n d u m e ’ g r a v e " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o B o c c i a s u g l i e m e n d a m e n t i d e l P d a l l a C a m e r a p e r c o n s e n t i r e i l v o t o a l r e f e r e n d u m a i f u o r i s e d e . " U n a l e g g e s t r u t t u r a l e n o n c ’ è , i l P d h a p r e s e n t a t o d i v e r s e p r o p o s t e d i l e g g e i n m a t e r i a , m a l e s o l u z i o n i s i p o s s o n o t r o v a r e . M a l a d e s t r a n o n h a m a i v o l u t o u n a l e g g e o r g a n i c a . A l l e E u r o p e e 2 0 2 4 e n e l R e f e r e n d u m 2 0 2 5 i l v o t o f u o r i s e d e è s t a t o a m m e s s o - h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d - . P e r i l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e d e l 2 2 – 2 3 m a r z o 2 0 2 6 q u e s t a p o s s i b i l i t à n o n è p r e v i s t a . E p p u r e i l P a r l a m e n t o s t a e s a m i n a n d o u n d e c r e t o , l e o p p o s i z i o n i h a n n o p r e s e n t a t o e m e n d a m e n t i i d e n t i c i a q u e l l i g i à u s a t i . I l g o v e r n o e l a m a g g i o r a n z a l i s t a n n o b l o c c a n d o . C ’ è u n p u n t o p o l i t i c o : s i t r a t t a d i u n r e f e r e n d u m s u l l a C o s t i t u z i o n e . I n q u e s t o c a s o p i ù p a r t e c i p a z i o n e e q u i v a l e a p i ù l e g i t t i m a z i o n e " . " I l g o v e r n o s t a u s a n d o l e r e g o l e e l e t t o r a l i i n m o d o s e l e t t i v o : i l d i r i t t o d i v o t o v a l e s o l o q u a n d o n o n d i s t u r b a . E q u a n d o s i v o t a s u l l a C o s t i t u z i o n e , l a p a r t e c i p a z i o n e d i v e n t a i m p r o v v i s a m e n t e u n p r o b l e m a ” , h a s o t t o l i n e a t o B o c c i a .