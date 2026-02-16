R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i a m o d i f r o n t e a u n o s c i v o l o n e , m a a u n a s e q u e n z a g r a v i s s i m a d i c o m p o r t a m e n t i i n c o m p a t i b i l i c o n i l r u o l o d i M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a " . L o d i c h i a r a i l c a p o g r u p p o P d a l S e n a t o , F r a n c e s c o B o c c i a . " N o r d i o h a m e n t i t o a l P a r l a m e n t o s u l c a s o A l M a s r i , v e n e n d o m e n o a l d o v e r e d i l e a l t à v e r s o l e C a m e r e . H a p o i e v o c a t o l o g i c h e m a f i o s e p a r l a n d o d e l l ’ a u t o g o v e r n o d e l l a m a g i s t r a t u r a , d e l e g i t t i m a n d o u n o r g a n o c o s t i t u z i o n a l e e c o l p e n d o l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i d e l l o S t a t o . O g g i , s e n z a a v e r m a i c h i e s t o s c u s a , d a g l i u f f i c i d e l M i n i s t e r o p a r t e l a r i c h i e s t a a l l ’ A n m d e i n o m i n a t i v i d e i f i n a n z i a t o r i d e l C o m i t a t o p e r i l N o " . " A c h e t i t o l o i l g o v e r n o p r e t e n d e q u e i n o m i ? L ’ A n m è u n ’ a s s o c i a z i o n e p r i v a t a e u n c o m i t a t o r e f e r e n d a r i o r i s p o n d e a i c i t t a d i n i c h e l o s o s t e n g o n o , n o n a l l ’ e s e c u t i v o . Q u a n d o i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a u t i l i z z a i l p e s o d e l s u o i n c a r i c o p e r c h i e d e r e l ’ e l e n c o d i c h i s o s t i e n e u n a p o s i z i o n e p o l i t i c a , s i a m o d a v a n t i a u n a p r e s s i o n e i s t i t u z i o n a l e c h e a s s u m e i l c a r a t t e r e d i u n a v e r a e p r o p r i a i n t i m i d a z i o n e . C h i g u i d a i l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a d e v e g a r a n t i r e e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i , r i s p e t t o d e l P a r l a m e n t o e t u t e l a d e l l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a . S e m e n t e a l l e C a m e r e , d e l e g i t t i m a i m a g i s t r a t i e a l i m e n t a u n o s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e p e r m a n e n t e , n o n è p i ù i n g r a d o d i r a p p r e s e n t a r e l a g i u s t i z i a i t a l i a n a . L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n o n p u ò c o n t i n u a r e a t a c e r e " .