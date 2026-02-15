R o m a , 1 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - “ D a B a r i , a l t e r m i n e d i u n a s t r a o r d i n a r i a m a n i f e s t a z i o n e c o n E l l y S c h l e i n p e r i l N o a l r e f e r e n d u m , d i c i a m o c o n c h i a r e z z a c h e l a d e s t r a s t a p e r d e n d o l u c i d i t à , i n s e g u i t a d a l l a p a u r a d i u n a s c o n f i t t a . L e d i c h i a r a z i o n i d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a s o n o g r a v i s s i m e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a a l t e r m i n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e o r g a n i z z a t a a B a r i d a l P d , c o n l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , p e r i l N o a l R e f e r e n d u m . " N o n s i a m o d i f r o n t e a u n a p o l e m i c a p o l i t i c a , m a a u n a t t a c c o d i r e t t o a l l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i d e l l o S t a t o , p r i n c i p i o c a r d i n e d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e e f o n d a m e n t o d e l l a d e m o c r a z i a l i b e r a l e . Q u a n d o u n m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a m e t t e i n d i s c u s s i o n e q u e s t o a s s e t t o o l o p i e g a a e s i g e n z e d i p r o p a g a n d a , s u p e r a u n l i m i t e i s t i t u z i o n a l e c h e n o n d o v r e b b e m a i e s s e r e v a r c a t o " , h a p r o s e g u i t o . " N o r d i o , c h e h a i m p o s t o a l P a r l a m e n t o u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e b l i n d a t a e n e h a r i v e n d i c a t o l a n a t u r a g o v e r n a t i v a , o g g i u s a p a r o l e c h e t r a d i s c o n o n e r v o s i s m o e i r r e s p o n s a b i l i t à . È i l s e g n o d i u n g o v e r n o c h e , s t r e t t o t r a p r o p a g a n d a s u l l a g i u s t i z i a e r e t o r i c a s u l l a s i c u r e z z a , a l i m e n t a p a u r e i n v e c e d i r a f f o r z a r e l e g a r a n z i e " , h a d e t t o a n c o r a B o c c i a . " L e s u e a f f e r m a z i o n i n o n s o n o d e g n e d i u n m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , p e r c h é c h i r i c o p r e q u e l r u o l o d o v r e b b e c u s t o d i r e l ’ e q u i l i b r i o c o s t i t u z i o n a l e , n o n m e t t e r l o i n d i s c u s s i o n e . C i a u g u r i a m o c h e G i o r g i a M e l o n i i n t e r v e n g a p e r s t i g m a t i z z a r e l e p a r o l e d i N o r d i o ” , h a c o n c l u s o B o c c i a .