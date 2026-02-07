R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a c h i c a l p e s t a q u o t i d i a n a m e n t e l a C o s t i t u z i o n e , a t t a c c a l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e d e l e g i t t i m a s i s t e m a t i c a m e n t e l e i s t i t u z i o n i d i g a r a n z i a , n o n c i s i p u ò c e r t o a s p e t t a r e r i s p e t t o p e r l a C o r t e d i C a s s a z i o n e o , p i ù i n g e n e r a l e , p e r l ’ o r d i n e g i u d i z i a r i o . L e p a r o l e d e l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i , n o n s o n o u n a s c i v o l a t a : s o n o l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a d i u n a c u l t u r a p o l i t i c a c h e c o n s i d e r a l o S t a t o d i d i r i t t o u n o s t a c o l o e l a m a g i s t r a t u r a u n b e r s a g l i o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , F r a n c e s c o B o c c i a . " L a d e s t r a s o v r a n i s t a d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a d i n o n t o l l e r a r e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a e d i n o n r i c o n o s c e r e i l p r i n c i p i o c a r d i n e d e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i . I l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a n o n n a s c e p e r m i g l i o r a r e i l f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o , m a p e r i n d e b o l i r n e l ’ i n d i p e n d e n z a e p i e g a r e l ’ o r d i n e g i u d i z i a r i o a l l a v o l o n t à d e l l ’ e s e c u t i v o . È a n c h e e s o p r a t t u t t o p e r q u e s t o c h e b i s o g n a v o t a r e N o " . " S i a m o d i f r o n t e a u n a s t r a t e g i a p r e c i s a : a l i m e n t a r e l o s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e , d e l e g i t t i m a r e i c o n t r o l l i , e r o d e r e l e g a r a n z i e c o s t i t u z i o n a l i e c o n c e n t r a r e i l p o t e r e . C h e t u t t o q u e s t o v e n g a p r o m o s s o d a c h i h a r e s p o n s a b i l i t à d i v e r t i c e n e l p r i n c i p a l e p a r t i t o d i g o v e r n o è u n f a t t o g r a v e e a l l a r m a n t e . B i g n a m i n o n è u n a v o c e i s o l a t a , m a u n s o b i l l a t o r e p o l i t i c o , u n p r o v o c a t o r e p e r m a n e n t e c h e i n t e r p r e t a i l p o t e r e c o m e d o m i n i o e n o n c o m e r e s p o n s a b i l i t à . D e l r e s t o , l a s t o r i a p e r s o n a l e e p o l i t i c a p a r l a c h i a r o : d a c h i s i è t r a v e s t i t o d a g e r a r c a n a z i s t a n o n c i s i p u ò a s p e t t a r e r i s p e t t o p e r l a C o s t i t u z i o n e r e p u b b l i c a n a , p e r l ’ e q u i l i b r i o d e i p o t e r i e p e r l a d e m o c r a z i a ” .