R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e d e l l a C a s s a z i o n e d i c a m b i a r e i l q u e s i t o r e f e r e n d a r i o c o n f e r m a c h e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è u n a n e c e s s i t à . B a s t a d a r e u n o s g u a r d o a i g i u d i c i d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e c h e h a n n o d e c i s o l a r i f o r m u l a z i o n e d e l q u e s i t o . T r a q u e s t i A l f r e d o G u a r d i a n o , c h e m o d e r e r à u n c o n v e g n o s u l l e r a g i o n i d e l N o , e D o n a t e l l a F e r r a n t i e x d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a f i n o a l 2 0 1 8 . S e r v e a l t r o p e r r e n d e r s i c o n t o c h e n o n s i p u ò p i ù a t t e n d e r e p e r r i d a r e t e r z i e t à a l l a m a g i s t r a t u r a , r e n d e n d o l a i n d i p e n d e n t e d a l l a p o l i t i c a e d a l l e c o r r e n t i e a t t u a n d o l ’ a r t i c o l o 1 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e ? S e r v e v o t a r e S ì a l r e f e r e n d u m ” . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i .