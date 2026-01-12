R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N e l p r o s s i m o r e f e r e n d u m n o n s i v o t a n é a f a v o r e d e l g o v e r n o M e l o n i n é c o n t r o . C i s a r a n n o a l t r e o c c a s i o n i p e r p o t e r g i u d i c a r e q u e l g o v e r n o e l e a l t r e o c c a s i o n i s a r a n n o l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e l p r o s s i m o a n n o " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e , A u g u s t o B a r b e r a , i n t e r v e n e n d o a F i r e n z e a l l ' i n i z i a t i v a d i L i b e r t à E g u a l e ' L a s i n i s t r a c h e v o t a s ì ' . B a r b e r a h a p o i r i c o r d a t o c h e i t e m i d e l l a r i f o r m a " a p p a r t e n g o n o a d u n p a t r i m o n i o d e l l a s i n i s t r a e d e l c e n t r o s i n i s t r a " . U n a r i f o r m a , h a a g g i u n t o , c h e " n o n t e n d e a d e l e g i t t i m a r e l a m a g i s t r a t u r a " .