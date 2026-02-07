R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " H o l e t t o l ' o r d i n a n z a d e l l a S u p r e m a C o r t e d i C a s s a z i o n e : l a c o r r e z i o n e p u r a m e n t e f o r m a l e i m p o s t a d a l l a C a s s a z i o n e n o n c a m b i a a s s o l u t a m e n t e l a s o s t a n z a , o s i a p p r o v a o s i r i f i u t a l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e a p p r o v a t a a m a g g i o r a n z a d a l P a r l a m e n t o . Q u e s t o d i b a t t i t o s u l l a d a t a m i s e m b r a s u r r e a l e , s o n o m e s i c h e d i s c u t i a m o d i q u e s t o a r g o m e n t o , g l i i t a l i a n i c h e s i v o g l i o n o i n f o r m a r e h a n n o a v u t o e a v r a n n o t u t t a l a p o s s i b i l i t à d i f a r l o . M i s e m b r a e v i d e n t e c h e l ' o b i e t t i v o d i q u e s t i c o n t i n u i r i c o r s i è q u e l l o d i i m p e d i r e i l r i n n o v o d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a c o n l e n u o v e r e g o l e , c i o è c o s t r i n g e r c i d i n u o v o a e l e g g e r e i l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a c o n l e r e g o l e a t t u a l i , c h e c o n s e g n a n o l ' o r g a n o d i a u t o g o v e r n o d e i m a g i s t r a t i i n m a n o a l l o s t r a p o t e r e d e l l e c o r r e n t i c o n t u t t e l e d e g e n e r a z i o n i c h e b e n c o n o s c i a m o " . L o h a a f f e r m a t o A l b e r t o B a l b o n i , s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o , o s p i t e d i ' A g e n d a ' s u S k y T g 2 4 .