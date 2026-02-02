R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I n I t a l i a s t a m o n t a n d o u n c l i m a a n t i m a g i s t r a t i , a l i m e n t a t o d a l l e p o l e m i c h e d e g l i e s p o n e n t i d e l g o v e r n o M e l o n i e d a l l e d e c i n e d i t r a s m i s s i o n i t e l e v i s i v e a t e m a g i u s t i z i a . D a l l a d e s t r a u n a c a m p a g n a d i d e l e g i t t i m a z i o n e c o n t r o i m a g i s t r a t i c h e i n d e b o l i s c e l a m a g i s t r a t u r a e m i r a a r o m p e r e i l p a t t o d i f i d u c i a c o n g l i i t a l i a n i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " L e i n a u g u r a z i o n i d e l l ’ a n n o g i u d i z i a r i o i n g i r o p e r l ’ I t a l i a s i s o n o s v o l t e i n u n c l i m a d i t e n s i o n e i s t i t u z i o n a l e . L ’ o b i e t t i v o d e l l a d e s t r a è q u e l l o d i i n d e b o l i r e l a m a g i s t r a t u r a e i l f r o n t m a n d e l l a c a m p a g n a c o n t r o i m a g i s t r a t i è i l m i n i s t r o d e l l a g i u s t i z i a C a r l o N o r d i o . L ’ e n n e s i m a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a f a t t a d a l l a d e s t r a , c o m e s e q u e s t a f o s s e l a c o s a p i ù i m p o r t a n t e p e r g l i i t a l i a n i , n o n r i s o l v e n e s s u n o d e i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a e n o n m i g l i o r a i t e m p i d e i p r o c e s s i . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è s o l o l a b a n d i e r i n a i d e o l o g i c a d e l l a g u e r r a a i m a g i s t r a t i . A l r e f e r e n d u m g l i i t a l i a n i b o c c e r a n n o q u e s t o s c e l l e r a t o e p e r i c o l o s o d i s e g n o .