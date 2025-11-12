( A d n k r o n o s ) - i n c o l l a b o r a z i o n e c o n r e a l m e r e a l m e c o n f e r m a l a s u a v o c a z i o n e a l l ' i n n o v a z i o n e p r e s e n t a n d o i n I t a l i a i l G T 8 P r o , u n o d e i p r i m i s m a r t p h o n e a i n t e g r a r e l a r e c e n t i s s i m a p i a t t a f o r m a Q u a l c o m m S n a p d r a g o n 8 E l i t e G e n 5 . L a p i a t t a f o r m a m o b i l e p i ù p o t e n t e m a i r e a l i z z a t a d a Q u a l c o m m , c o s t r u i t a s u l s o f i s t i c a t o p r o c e s s o p r o d u t t i v o T S M C N 3 P a 3 n m , c o n l a s u a n u o v a a r c h i t e t t u r a o c t a - c o r e ( 2 + 6 ) e u n a f r e q u e n z a d i c l o c k c h e r a g g i u n g e i 4 , 6 G H z , o f f r e u n a c o m b i n a z i o n e e c c e l l e n t e d i p o t e n z a p u r a e d e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a . P r e s t a z i o n i g a m i n g s e n z a c o m p r o m e s s i L e p e r f o r m a n c e s o n o u l t e r i o r m e n t e e l e v a t e d a l l ’ o t t i m i z z a z i o n e s o f t w a r e d i r e a l m e , a f f i a n c a t a d a l c h i p p r o p r i e t a r i o H y p e r V i s i o n + A I e d a l n u o v o m o t o r e d i o t t i m i z z a z i o n e G T B O O S T 3 . 0 . Q u e s t e t e c n o l o g i e l a v o r a n o i n s i n e r g i a p e r g a r a n t i r e u n ' e s p e r i e n z a f l u i d a e s t a b i l e , a n c h e n e l l e s e s s i o n i p i ù e s i g e n t i . I l G T 8 P r o s t a b i l i s c e u n n u o v o p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l m o b i l e g a m i n g , e s s e n d o c a p a c e d i e s e g u i r e s i m u l t a n e a m e n t e t i t o l i a d a l t a i n t e n s i t à c o m e P U B G e G e n s h i n I m p a c t m a n t e n e n d o f r a m e r a t e e l e v a t i p e r u n ' i n t e r a o r a . I l n u o v o f l a g s h i p r e a l m e e c c e l l e a n c h e i n a u t o n o m i a , g r a z i e a u n a p o t e n t e b a t t e r i a d a 7 0 0 0 m A h , a r r i c c h i t a d a l l a r i c a r i c a r a p i d a U l t r a C h a r g e d a 1 2 0 W e d a q u e l l a w i r e l e s s d a 5 0 W , r i d u c e n d o a l m i n i m o i t e m p i d i i n a t t i v i t à . I n t e s t d ' u s o r e a l i , i l d i s p o s i t i v o h a r a g g i u n t o l ' i m p r e s s i o n a n t e a u t o n o m i a d i 2 1 , 3 o r e d i r i p r o d u z i o n e v i d e o s u Y o u T u b e s e n z a i n t e r r u z i o n i . L ' e s p e r i e n z a v i s i v a è a s s i c u r a t a d a l l ' a m p i o d i s p l a y 2 K d a 6 , 7 9 p o l l i c i c o n r e f r e s h r a t e a 1 4 4 H z . C o n u n a l u m i n o s i t à m a s s i m a d i 7 0 0 0 n i t ( i n p i c c o H D R ) e 2 0 0 0 n i t p e r l ’ u s o q u o t i d i a n o , l o s c h e r m o o f f r e c o l o r i a c c u r a t i , f l u i d i t à e c c e z i o n a l e e p r e s t a z i o n i H D R d i a l t o l i v e l l o . L ' i m m e r s i v i t à è c o m p l e t a t a d a p o t e n t i a l t o p a r l a n t i e d a l l ' U l t r a H a p t i c M o t o r , c h e r e s t i t u i s c e u n f e e d b a c k a p t i c o p r e c i s o . P e r m a n t e n e r e l e p r e s t a z i o n i a n c h e s o t t o s f o r z o , l o s m a r t p h o n e i n t e g r a u n s i s t e m a d i r a f f r e d d a m e n t o a v a p o r e d i a m p i a s u p e r f i c i e ( 7 0 0 0 m m ² ) . r e a l m e U I 7 . 0 : A I e L i g h t G l a s s D e s i g n I l d e b u t t o d e l G T 8 P r o s e g n a a n c h e i l l a n c i o d e l l a n u o v a r e a l m e U I 7 . 0 , u n ’ i n t e r f a c c i a e v o l u t a b a s a t a s u A n d r o i d 1 6 . Q u e s t a v e r s i o n e i n t r o d u c e u n L i g h t G l a s s D e s i g n , i s p i r a t o a l l e t e x t u r e d e l v e t r o , c h e c o n f e r i s c e a l l ’ i n t e r f a c c i a p r o f o n d i t à , t r a s p a r e n z a e f l u i d i t à , a t t r a v e r s o e l e m e n t i r i n n o v a t i c o m e l e I c e C u b e I c o n s e i l M i s t y G l a s s C o n t r o l C e n t e r . I l F l u x T h e m e 2 . 0 e s p a n d e l e o p z i o n i d i p e r s o n a l i z z a z i o n e c o n A l w a y s - O n D i s p l a y p a n o r a m i c i , s u p p o r t o a L i v e P h o t o s e s f o n d i v i d e o c o n e f f e t t o D y n a m i c D e p t h o f F i e l d b a s a t o s u A I . L ' I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e a s s u m e u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a r e a l m e U I 7 . 0 , o p e r a n d o c o m e u n a s s i s t e n t e s i l e n z i o s o p e n s a t o p e r s e m p l i f i c a r e l a v i t a d i g i t a l e e s u p p o r t a r e l a c r e a t i v i t à d e l l ' u t e n t e . Q u e s t a i n t e l l i g e n z a s i m a n i f e s t a i n f u n z i o n a l i t à s p e c i f i c h e c o m e A I N o t i f y B r i e f , c h e f i l t r a e r a c c o g l i e l e n o t i f i c h e m e n o u r g e n t i , s i n t e t i z z a n d o l e i n b r e v i r i e p i l o g h i p e r s o n a l i z z a t i m o s t r a t i s o l o i n m o m e n t i s t r a t e g i c i d e l l a g i o r n a t a . P e r g l i a p p a s s i o n a t i d i f o t o g r a f i a , l ' A I F r a m i n g M a s t e r i n t e r v i e n e a t t i v a m e n t e p e r g u i d a r e l a c o m p o s i z i o n e d e g l i s c a t t i , i d e n t i f i c a n d o l ' i n q u a d r a t u r a o t t i m a l e i n m o d o a u t o m a t i c o e g a r a n t e n d o r i s u l t a t i d i q u a l i t à p r o f e s s i o n a l e c o n e s t r e m a f a c i l i t à . I n f i n e , p e r i g a m e r , l ' A I G a m i n g C o a c h a p p r e n d e l e a b i t u d i n i d i g i o c o d e l l ' u t e n t e , o f f r e n d o o t t i m i z z a z i o n i e c o n s i g l i i n t e m p o r e a l e p e r r e n d e r e l e s e s s i o n i d i g i o c o p i ù f l u i d e e c o i n v o l g e n t i c h e m a i . U n e l e m e n t o d i s p i c c o è l ' i n t r o d u z i o n e d i i P h o n e e A p p l e W a t c h C o n n e c t , u n a f u n z i o n a l i t à c h e g a r a n t i s c e l a c o m p a t i b i l i t à c o n l ’ e c o s i s t e m a A p p l e , c o n s e n t e n d o d i r i c e v e r e c h i a m a t e e m e s s a g g i s u i d i s p o s i t i v i r e a l m e e d i s i n c r o n i z z a r e i d a t i s u l l a s a l u t e d a l l ’ A p p l e W a t c h . A l i v e l l o d i s i s t e m a , i l F l u x E n g i n e m i g l i o r a l a r e a t t i v i t à c o m p l e s s i v a d e l 1 5 % e l a f l u i d i t à d e l l e a p p d e l 2 9 % , c o n S e a m l e s s A n i m a t i o n s c h e g a r a n t i s c o n o t r a n s i z i o n i n a t u r a l i e u n e c o s i s t e m a c o n n e s s o e i s t a n t a n e o . I l r e a l m e G T 8 P r o s a r à l a n c i a t o i l 2 d i c e m b r e a M i l a n o , è l ' e s p r e s s i o n e d e l l ' i m p e g n o d e l l ' a z i e n d a n e l f o r n i r e d i s p o s i t i v i p o t e n t i e a l l ' a v a n g u a r d i a , i n p a r t i c o l a r e p e r i l p u b b l i c o p i ù g i o v a n e . L a r e a l m e U I 7 . 0 s a r à p r e i n s t a l l a t a s u l G T 8 P r o e s a r à d i s p o n i b i l e c o m e a g g i o r n a m e n t o p e r a l t r i d i s p o s i t i v i r e a l m e , i n c l u s o i l G T 7 P r o , a p a r t i r e d a n o v e m b r e .