( A d n k r o n o s ) - i n c o l l a b o r a z i o n e c o n r e a l m e r e a l m e h a l a n c i a t o s u l m e r c a t o i l G T 8 P r o , u n d i s p o s i t i v o c h e a m b i s c e a c o m p e t e r e n e l s e g m e n t o d e i t o p d i g a m m a n o n s o l o p e r l e s p e c i f i c h e t e c n i c h e , m a a n c h e p e r l ' a t t e n z i o n e a l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e e a l l ' e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a . I l l a n c i o è s t a t o c a r a t t e r i z z a t o d a l l a p r e s e n t a z i o n e d i s p e c i f i c h e d i p u n t a , t r a c u i l a p o t e n z a d i c a l c o l o , l ' i n n o v a z i o n e f o t o g r a f i c a e l ' i n e d i t a e n f a s i s u l l a s o s t e n i b i l i t à c o s t r u t t i v a . I l r e a l m e G T 8 P r o i n t r o d u c e e l e m e n t i d i d e s i g n c h e s t r i z z a n o l ' o c c h i o a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e f i s i c a . L a v a r i a n t e U r b a n B l u e s i d i s t i n g u e p e r i l p a n n e l l o p o s t e r i o r e r e a l i z z a t o i n f i n t a p e l l e d i o r g a n o s i l i c i o , o t t e n u t a d a m a t e r i a l i r i c i c l a t i e c o l o r a n t i n a t u r a l i . Q u e s t o m a t e r i a l e o f f r e u n a t e x t u r e u n i c a e u n a m a g g i o r e r e s i s t e n z a a l l ' u s u r a r i s p e t t o a l l a p e l l e v e g a n a t r a d i z i o n a l e . L a r o b u s t e z z a d e l d i s p o s i t i v o è i n o l t r e c e r t i f i c a t a , r a g g i u n g e n d o i l i v e l l i d i r e s i s t e n z a a d a c q u a e p o l v e r e I P 6 8 e I P 6 9 , c h e a s s i c u r a n o u n a p r o t e z i o n e c o m p l e t a . U n e l e m e n t o d i s t i n t i v o è l o S w i t c h a b l e C a m e r a B u m p , u n s i s t e m a c h e c o n s e n t e d i p e r s o n a l i z z a r e l ’ e s t e t i c a d e l m o d u l o f o t o c a m e r a , s e b b e n e l a m o d u l a r i t à s i a e s t e t i c a p i u t t o s t o c h e f u n z i o n a l e . Q u e s t a v e n a s p o r t i v a t r o v a l a s u a m a s s i m a e s p r e s s i o n e n e l l a G T 8 P r o D r e a m E d i t i o n , c r e a t a i n c o - c r e a z i o n e c o n A s t o n M a r t i n A r a m c o F 1 T e a m , c h e i n c a r n a l ' a n i m a d e l l e c o r s e c o n u n d e s i g n i s p i r a t o a l R a c i n g G r e e n e u n ' i n t e r f a c c i a u t e n t e d e d i c a t a . I l s i s t e m a f o t o g r a f i c o è i l r i s u l t a t o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e q u a d r i e n n a l e c o n R I C O H G R , v o l t a a r e p l i c a r e s u s m a r t p h o n e l ' e s p e r i e n z a d i s t r e e t p h o t o g r a p h y . I l d i s p o s i t i v o i n t e g r a i l R I C O H G R C a m e r a S y s t e m e i s u o i c i n q u e f i l t r i i s p i r a t i a l l e p e l l i c o l e i c o n i c h e ( c o m e P e l l i c o l a P o s i t i v a e M o n o t o n o ) , c o n f e r e n d o a l l e i m m a g i n i u n c a r a t t e r e d i s t i n t i v o . A l i v e l l o h a r d w a r e , i l G T 8 P r o p r e s e n t a i l p r i m o t e l e o b i e t t i v o U l t r a C l a r i t y d a 2 0 0 M P n e l s u o s e g m e n t o , d o t a t o d i u n s e n s o r e f l a g s h i p d a 1 / 1 . 5 6 " . Q u e s t o m o d u l o o f f r e u n o z o o m l o s s l e s s f i n o a 1 2 x e u n a l u n g h e z z a f o c a l e 3 x i d e a l e p e r i r i t r a t t i , a f f i a n c a t o d a u n a f o t o c a m e r a u l t r a - g r a n d a n g o l a r e d a 5 0 M P . L e c a p a c i t à v i d e o i n c l u d o n o l a r e g i s t r a z i o n e i n 4 K a 1 2 0 f p s c o n D o l b y V i s i o n e 8 K a 3 0 f p s , c o n s u p p o r t o p e r m o d a l i t à L o g a 1 0 - b i t p e r i l c o n t r o l l o a v a n z a t o . I l c u o r e d e l G T 8 P r o è i l p r o c e s s o r e S n a p d r a g o n 8 E l i t e G e n 5 , p r o d o t t o c o n p r o c e s s o $ \ t e x t { 3 n m } $ d i T S M C , a f f i a n c a t o d a l c h i p H y p e r V i s i o n + A I . Q u e s t a a r c h i t e t t u r a a D u a l F l a g s h i p C h i p s e t g a r a n t i s c e p r e s t a z i o n i a i v e r t i c i d e l l a c a t e g o r i a A n d r o i d , s u p e r a n d o i 4 m i l i o n i d i p u n t i s u A n T u T u e p r o m e t t e n d o u n i n c r e m e n t o p r e s t a z i o n a l e d e l 2 0 % e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l ' e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a d e l 3 5 % . A s o s t e g n o d e l l e p r e s t a z i o n i e l e v a t e , s p e c i a l m e n t e i n a m b i t o g a m i n g , i l d i s p o s i t i v o i n t e g r a u n s i s t e m a d i r a f f r e d d a m e n t o 7 K U l t i m a t e V C e l a t e c n o l o g i a A I G a m i n g S u p e r F r a m e , c h e a s s i c u r a f r a m e r a t e s t a b i l i f i n o a 1 4 4 H z a n c h e i n s c e n a r i d i d o p p i o u t i l i z z o i n t e n s i v o . L ’ a u t o n o m i a è g e s t i t a d a u n a b a t t e r i a d a 7 0 0 0 m A h , v a l o r e c h e r i d e f i n i s c e g l i s t a n d a r d p e r u n f l a g s h i p . L a r i c a r i c a è s u p p o r t a t a d a t e c n o l o g i a c a b l a t a U l t r a C h a r g e d a 1 2 0 W e r i c a r i c a w i r e l e s s d a 5 0 W . L ’ e s p e r i e n z a v i s i v a è g a r a n t i t a d a l l ' H y p e r G l o w D i s p l a y 2 K a 1 4 4 H z , c h e r a g g i u n g e u n p i c c o d i l u m i n o s i t à d i 7 0 0 0 n i t , g a r a n t e n d o u n a v i s i b i l i t à o t t i m a l e i n t u t t e l e c o n d i z i o n i d i l u c e e i l s u p p o r t o p e r g l i s t a n d a r d 4 K a 1 2 0 f p s c o n D o l b y V i s i o n . I l d i s p o s i t i v o o p e r a c o n l a n u o v a r e a l m e U I 7 . 0 , b a s a t a s u A n d r o i d 1 6 , c o n f u n z i o n a l i t à d i I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e p r o g e t t a t e p e r o t t i m i z z a r e l ' e s p e r i e n z a u t e n t e . F u n z i o n a l i t à c o m e A I N o t i f y B r i e f r i a s s u m o n o a u t o m a t i c a m e n t e n o t i f i c h e e i m p e g n i , m e n t r e A I F r a m i n g M a s t e r f o r n i s c e s u g g e r i m e n t i i n t e m p o r e a l e p e r l a c o m p o s i z i o n e f o t o g r a f i c a . C o n t e s t u a l m e n t e a l l a n c i o d e l l o s m a r t p h o n e , s o n o s t a t i p r e s e n t a t i g l i a u r i c o l a r i o p e n - e a r r e a l m e B u d s C l i p . Q u e s t i a u r i c o l a r i , c h e p e s a n o s o l o 5 , 3 g r a m m i p e r u n i t à e u t i l i z z a n o l ' a l g o r i t m o p r o p r i e t a r i o N e x t B a s s p e r m i g l i o r a r e l ' a u d i o , i n t e g r a n o u n a f u n z i o n a l i t à d i s t i n t i v a : l ’ A I T r a n s l a t o r i n r e a l t i m e , c h e s u p p o r t a 3 2 l i n g u e . C o n q u e s t a i n t e g r a z i o n e , r e a l m e e s t e n d e l ' i n f l u e n z a d e l l ' I A o l t r e l o s m a r t p h o n e , r a f f o r z a n d o i l p r o p r i o e c o s i s t e m a A I o T . I l r e a l m e G T 8 P r o è d i s p o n i b i l e i n I t a l i a n e l l e c o l o r a z i o n i D i a r y W h i t e e U r b a n B l u e