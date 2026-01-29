R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L o s p o r t i t a l i a n o è s e m p r e p i ù i n c r e s c i t a , u n m o t o r e c h e m u o v e l ’ I t a l i a t r a e c o n o m i a , l a v o r o e b e n e s s e r e s o c i a l e c h e g e n e r a 3 2 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e a g g i u n t o e v a l e l ' 1 , 5 % d e l P i l , c o n t a n d o 3 8 m i l i o n i d i i t a l i a n i a t t i v i . È q u a n t o e m e r g e d a l R a p p o r t o S p o r t 2 0 2 5 , v o l u t o d a l M i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i e c u r a t o d a l l ’ I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e e S p o r t e S a l u t e , g i u n t o a l l a s u a t e r z a e d i z i o n e , c h e o f f r e u n q u a d r o a g g i o r n a t o e s i s t e m i c o d e l c o n t r i b u t o d e l l o S p o r t a l P a e s e , a n a l i z z a n d o n e i l v a l o r e e c o n o m i c o , l a d o m a n d a d i p r a t i c a s p o r t i v a , l o s t a t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e l ’ i m p a t t o s o c i a l e d e g l i i n v e s t i m e n t i . I d a t i d e l R a p p o r t o v e d o n o i l s e t t o r e s p o r t i v o g e n e r a r e 3 2 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e a g g i u n t o , p a r i a l l ’ 1 , 5 % d e l P I L ( i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e ) e c h e d à o c c u p a z i o n e a 4 2 1 m i l a p e r s o n e . N u m e r i c h e r a c c o n t a n o u n c o m p a r t o i n p i e n a e s p a n s i o n e , t r a i n a t o d a i s e r v i z i e d a u n a f i l i e r a s e m p r e p i ù i n t e r n a z i o n a l e : l ’ e x p o r t d i b e n i s p o r t i v i v o l a a 4 , 7 m i l i a r d i d i e u r o , c o n S t a t i U n i t i , F r a n c i a e G e r m a n i a c o m e p r i n c i p a l i m e r c a t i d i r i f e r i m e n t o . M a l a v e r a r i v o l u z i o n e è n e l l a q u o t i d i a n i t à : s o n o 3 8 m i l i o n i g l i i t a l i a n i a t t i v i . D u e i t a l i a n i s u t r e i n s e r i s c o n o n e l l a l o r o a g e n d a s e t t i m a n a l e l ’ a p p u n t a m e n t o c o n l o s p o r t o c o n l ’ a t t i v i t à f i s i c a . R i s p e t t o a l 2 0 2 3 , s o n o 1 m i l i o n e g l i i t a l i a n i c h e h a n n o a b b a n d o n a t o i l d i v a n o s c e g l i e n d o u n o s t i l e d i v i t a a t t i v o , a b b a s s a n d o c o s ì i l d a t o d e i s e d e n t a r i s i n o a l m i n i m o s t o r i c o d e l 3 3 , 2 % . C r e s c e i n p a r t i c o l a r e l a q u o t a d i c h i p r a t i c a s p o r t i n m a n i e r a c o n t i n u a t i v a , c h e r a g g i u n g e i l 2 8 , 6 % d e l l a p o p o l a z i o n e , p a r i a 1 6 , 4 m i l i o n i d i p e r s o n e , c o n i n c r e m e n t i s i g n i f i c a t i v i t r a b a m b i n i e o v e r 6 5 . S o n o i n v e c e 1 2 , 3 m i l i o n i g l i i t a l i a n i t e s s e r a t i p e r u n o r g a n i s m o s p o r t i v o , c h e s v o l g o n o a t t i v i t à i n u n o d e i 1 0 7 . 8 0 4 e n t i s p o r t i v i d i l e t t a n t i s t i c i . A d a c c o g l i e r e q u e s t a d o m a n d a c r e s c e n t e d i s p o r t , è o g g i u n ’ o f f e r t a d i o l t r e 7 8 m i l a i m p i a n t i e 1 1 4 m i l a s p a z i s p o r t i v i , c o m e e m e r g e d a l C e n s i m e n t o N a z i o n a l e d e l l ’ I m p i a n t i s t i c a S p o r t i v a . I l 7 0 % è d i p r o p r i e t à p u b b l i c a , c o n i C o m u n i p r o t a g o n i s t i a s s o l u t i . M a e m e r g e u n n o d o c r u c i a l e : o l t r e i l 4 0 % d e g l i i m p i a n t i r i s a l e a g l i a n n i S e t t a n t a e O t t a n t a , u n p a t r i m o n i o c h e c h i e d e i n t e r v e n t i u r g e n t i d i r i q u a l i f i c a z i o n e e r i g e n e r a z i o n e . I l R a p p o r t o m e t t e i n l u c e a n c h e i l v a l o r e s o c i a l e d e l l o s p o r t . I p r o g e t t i i n f r a s t r u t t u r a l i f i n a n z i a t i d a I C S C r e g i s t r a n o u n o S R O I s u p e r i o r e a 4 , 8 , m e n t r e g l i i n v e s t i m e n t i s u i p r o g e t t i s o c i a l i e s u a l c u n e a r e e a r r i v a n o a g e n e r a r e u n r i t o r n o d i 8 , 4 2 : o g n i e u r o i n v e s t i t o s i t r a s f o r m a i n p i ù d i o t t o e u r o d i b e n e f i c i p e r l a c o m u n i t à . U n m o l t i p l i c a t o r e d i i m p a t t o c h e c o n f e r m a l o s p o r t c o m e l e v a d i c o e s i o n e , s a l u t e e i n c l u s i o n e . N o v i t à d i q u e s t a e d i z i o n e s o n o l e S c h e d e R e g i o n a l i , c h e o f f r o n o p e r l a p r i m a v o l t a u n a f o t o g r a f i a o m o g e n e a e c o m p a r a b i l e d e l l a p r a t i c a s p o r t i v a e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s u l t e r r i t o r i o . U n o s t r u m e n t o p e n s a t o n o n p e r s t i l a r e c l a s s i f i c h e , m a p e r g u i d a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e o r i e n t a r e i n v e s t i m e n t i p i ù e f f i c a c i .