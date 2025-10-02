R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n t e r m i n i d i b e n e s s e r e c o m p l e s s i v o , o l t r e l a m e t à d e i P a e s i e u r o p e i , r i l e v a t i d a l R a p p o r t o n a z i o n a l e s u l R o u n d 1 1 r e a l i z z a t o d a l l ’ I n a p p s i d i c h i a r a ' s o d d i s f a t t o d e l l a p r o p r i a v i t a ' . I n I t a l i a l o s o n o i l 3 8 , 2 % d e g l i u o m i n i c o n t r o i l 3 4 , 5 % d e l l e d o n n e , m e n t r e l ’ i n s o d d i s f a z i o n e è p r e v a l e n t e m e n t e f e m m i n i l e e s i a m p l i f i c a c o n l ’ a v a n z a r e d e l l ’ e t à . I l R a p p o r t o e v i d e n z i a , i n o l t r e , l a d i s t a n z a t r a l e r e a l i c r i t i c i t à d i g e n e r e d e l n o s t r o P a e s e e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a l o r o e s i s t e n z a d a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e .