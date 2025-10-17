R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e m b r a u n a s p a v e n t o s a s c e n a d i g u e r r a l ’ i m m a g i n e d i f f u s a d a S i g f r i d o R a n u c c i d o p o l ’ a t t e n t a t o c h e h a d i s t r u t t o l a s u a a u t o e q u e l l a d i s u a f i g l i a . N o i c i s t r i n g i a m o a t t o r n o a l u i e a l l a s u a f a m i g l i a , r i b a d i a m o i l g r a n d e a p p r e z z a m e n t o p e r l ’ i m p e g n o i n d o m i t o p e r u n a i n f o r m a z i o n e c h e n o n s i p i e g a m a i d i f r o n t e a n u l l a e n e s s u n o . I l c l i m a d i d e l e g i t t i m a z i o n e c r e a t o a t t o r n o a R e p o r t c e r t a m e n t e h a c r e a t o l e c o n d i z i o n i d i q u e s t a a s s u r d a v i o l e n z a " . C o s ì L u a n a Z a n e l l a , c a p o g r u p p o d i A v s a l l a C a m e r a .