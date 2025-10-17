R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " T u t t e l e g i o r n a l i s t e e i g i o r n a l i s t i d e l l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e e s p r i m o n o t o t a l e s o l i d a r i e t à a S i g r i f i d o R a n u c c i e a l l a s u a f a m i g l i a p e r i l g r a v i s s i m o e v i l e a t t e n t a t o s u b i t o , a u s p i c a n d o c h e i f a t t i v e n g a n o a c c e r t a t i a l p i ù p r e s t o . P i e n a s o l i d a r i e t à e p i e n o s o s t e g n o v a n n o a n c h e a t u t t i i c o l l e g h i d i R e p o r t e a l l o r o l a v o r o " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l l ' A s s o c i a z i o n e S t a m p a P a r l a m e n t a r e . " I l g i o r n a l i s m o d ' i n c h i e s t a e l ' i n f o r m a z i o n e i n d i p e n d e n t e r a p p r e s e n t a n o u n v a l o r e i m p r e s c i n d i b i l e p e r u n a s o c i e t à l i b e r a . E i l f a t t o c h e l a l i b e r a s t a m p a s i a o g g e t t o d i u n a t t o t a n t o v i o l e n t o è u n s e g n a l e i n q u i e t a n t e d e l c l i m a d i o d i o c h e a t t r a v e r s a i l P a e s e , u n c l i m a c h e l e i s t i t u z i o n i s o n o c h i a m a t e a c o n t r a s t a r e i n o g n i m o d o " .